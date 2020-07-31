駐美人數太多 美要中國削減外交官

大量中國情報人員藉由外交的掩護在美運作。圖為中國駐舊金山總領事館。（法新社）

2020-07-31 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕資深美國國務院官員透露，為了減輕美國聯邦調查局（FBI）的負擔，美國政府將要求中國裁減駐美外交官人數，降至與美國駐中外交官人數相當。根據美國國務院最新公布的資訊，中國光派駐在駐華盛頓大使館的外交官就有二百四十五名，還不包含派駐至其他五間總領事館的人數，而美國派駐在駐北京大使館與五間總領事館的外交官總數據悉為二百多人。

美國「華盛頓時報」引述資深官員說法，指出美國聯邦調查局為掌握中國間諜與情報機構的動態，近幾個月已經投入二千名幹員。FBI局長瑞伊表示，他們近期平均每十小時就會有一件新的中國相關案件要處理。瑞伊曾於七月七日的演說中指出，FBI現在有近五千起反情報案件，其中逾半數和中國有關，主要目標為美國醫療衛生組織、製藥公司，與從事新冠病毒研究的學術機構。

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美國官員說，在美中互相關閉對方的總領事館後，雙方上週就已針對外交官人數平衡問題進行磋商。除了間諜問題，裁減中國駐美外交官的行動，也和川普對外交互惠的追求，以及中國本月拒絕數十名於武漢肺炎疫情期間離開中國的美國外交官再度返中有關。

打擊中諜 減輕FBI負擔

前美國高階反間諜官員德格拉芬雷德指出，為了打擊中國在美國的間諜活動，裁減中國駐美外交官數量不僅合理，甚至太晚開始。美國至少從一九八○年代就已經知道大量中國情報人員藉由外交的掩護在美運作。前美國國務院官員譚慎格說，中方駐美外交人員主要都是由能力優秀的情報人員與共黨宣傳部門官員出任，可以不受限制地接觸美國社會各階層；反觀派駐中國的美方外交官，根本無法與社會各界直接接觸。

美國共和黨籍聯邦參議員克魯茲本週提出「保護美國防範間諜法」草案，欲修改「移民與國籍法」，確保從事間諜與技術轉移活動者無法取得美國簽證，從事間諜活動者的配偶、子女則於五年內不得入境美國。共和黨籍聯邦參議員提里斯、羅夫勒與美國聯邦參議院情報特別委員會主席魯比歐皆支持此案。

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