清除國安壞蘋果 港校園媒體首當其衝

香港保安局局長李家超聲稱，港區國安法上路後，港府應從教育界著手，推動國家安全教育。（路透檔案照）

2020-07-31 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕香港維護國家安全委員會成員、保安局局長李家超卅日接受大公報訪問，表示港區國安法賦予港府監督與管理教育的主導性，政府的首要工作應是主動清除教育界的「壞蘋果」，起訴少數失德的人，開始進行國家安全教育。李家超也強調，未來不排除立法監管媒體，打擊「港獨」媒體。

李家超說，香港已經廿三年沒有做好教育，導致年輕人缺乏國家意識，五年前的「佔領中環」與去年的「反送中」運動，更摧毀了學生的守法意識，在去年六月至今年三月的「反送中」運動中，學生佔被捕者的四成，共三千一百一十三人。

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李家超認為，港府應從課程、學校監督管理，與日常活動下功夫，促使教育去政治化，並制定新政策，加強指導、監督、管理與宣傳工作，防範年輕學生被分裂國家思想影響。

李家超也指出，維護國家安全必須分類別軟硬兼施、精準執行，不排除立法管制可能涉及境外資金的網路集資。對於香港「壹傳媒」集團創辦人黎智英、香港支聯會副主席李卓人、被稱為「香港良心」的香港首任政務司司長陳方安生，與逃亡英國的前「香港眾志」創黨主席羅冠聰等亂港頭目，則應以最嚴厲的手段蒐集資訊、執法、檢控。

而針對危害國家安全的媒體，李家超認為，他們將蒐集證據，打擊公開宣揚港獨的媒體，並參考國外管理、懲治媒體的制度，在保障新聞自由的同時，立法監管媒體。

挨轟對警隊壞蘋果視而不見

民主黨香港立法會議員黃碧雲則表示，李家超除了失職，對警隊內的「壞蘋果」視而不見，在大公報的發言也涉嫌越權、架空教育局，教育事務應由教育局管理。黃碧雲也呼籲李家超，先整頓警隊、正視警暴與警黑勾結問題，做好自己分內的事。

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