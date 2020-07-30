港府擬延後選舉 恐引爆制裁「國際炸彈」

「佔領中環」推動者、香港大學法律系副教授戴耀廷廿八日遭港大解雇，隔天宣告將對身兼港大校監的特首林鄭月娥上訴。（路透檔案照）

2020-07-30 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕外傳港府將以疫情嚴重為由，延後立法會選舉一年，引起國際關注。美國國務卿龐皮歐與澳洲外交部長潘恩除了再對香港實施國安法表達深刻關切之外，也呼籲香港能在九月六日如期舉行真正自由、公平的選舉，英外相拉布也表示會密切關注香港九月選舉。前「香港眾志」創黨主席羅冠聰則警告，港府若延後選舉，將會引爆「國際炸彈」，遭遇新一波制裁。

香港無線電視台、星島日報、香港電台廿九日一致報導，特首林鄭月娥打算引「緊急情況規例條例」（緊急法）把選舉延後一年，並延長現任立法會議員任期，藉此避免立法空窗期，同時打算提請中國全國人民代表大會常務委員會做決定來鞏固法理基礎。

請繼續往下閱讀...

目前在英國的羅冠聰指出，「司馬昭之心，路人皆知」，若港府配合中共，把選舉推遲一年，國際社會「定必視為對民主價值和民主派的嚴重打壓」，中港當局若決心引爆「國際炸彈」，將引發新一波制裁等「強硬回應」。

前「香港眾志」秘書長黃之鋒則認為，全球逾卅國皆在疫情下如期辦理選舉，港府明明可引用香港「立法會條例」推遲選舉十四天，若選擇開先例提請人大釋法，屆時已因「香港國安法」、「緊急法」瀰漫在白色恐怖下的香港，恐怕「將與台灣威權時期一樣，正式邁進『萬年國代二．○』時代，容許親共派無須透過選舉下永續議席」，「更赤裸裸向世界表明，如今特區官員為向北京表忠而全面『向左轉』。」

戴耀廷將找校監林鄭上訴

在另一方面，推動六年前「佔領中環」運動而判囚十六個月的香港大學法律系副教授戴耀廷，終身教職廿八日因此遭港大校務委員會即時解除後，繼當晚指控該決定乃「大學以外的勢力透過它的代理人作出」、「標誌香港學術自由的終結」，廿九日透過臉書正式宣告將對身兼港大校監的特首林鄭月娥上訴，雖然「知道這上訴不可能成功」，但不讓她「在傷害香港學術自由的事上，可以置身事外」，他也將與律師團隊商討提出司法覆核的可行性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法