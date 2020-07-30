擴大抗中 五眼聯盟擬邀日本加入

擴大抗中陣線，五眼聯盟可能會納入日本，並發展為戰略經濟夥伴關係。（美聯社）

2020-07-30 05:30:00

從情報分享擴大到戰略經濟關係的合作

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕英國衛報廿九日報導，由美國、英國、澳洲、加拿大和紐西蘭組成的「五眼（Five Eyes）」情報聯盟可能會納入日本，並發展為戰略經濟夥伴關係，以匯集稀土、醫療資源等關鍵戰略儲備，共享重要戰略資源，減少對中國稀土的依賴，此計畫將於近期宣布。

衛報的消息來源是英國國會一位中右派議員，他正在國際上致力於讓西方與中國脫鉤。據他所述，日本加入五眼聯盟的提案，是由日本外務大臣河野太郎，上週於英國保守黨議員成立的「中國研究小組」研討會中提出。河野太郎警告，中國經濟成長後，開始有能力收購國外科技公司，日本必須緊密關注，並與英國等國建立科技合作關係，共同投資與鼓勵人民鑽研必要的高科技技術，一起對抗中國。河野太郎也表示，日本歡迎英國加入「跨太平洋夥伴全面進展協定」（ＣＰＴＰＰ）。

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保守民主派的英國國會議員欲將五眼情報聯盟轉為政治與經濟聯盟，一同對抗中國。五眼貿易聯盟的構想，正中急欲尋找中國與歐盟以外的深度貿易夥伴的英國保守黨議員下懷，也獲得澳洲國會情報及安全委員會主席海斯迪支持。

減少對中國稀土的依賴

「中國研究小組」創辦人、保守黨國會議員圖根哈特贊同讓日本加入五眼聯盟，並表示過去幾十年來，五眼聯盟一直是英國情報與國防結構的核心，英國應該尋找可信的夥伴加強五眼聯盟，而日本在許多方面都是英國重要的策略夥伴，英國必須抓緊與日本合作的機會。

根據美國地質調查所的數據，過去幾十年內，製造手機、平板、衛星、飛彈等產品的關鍵原料稀土，逾九成來自中國。武漢肺炎疫情讓西方在關鍵戰略資源仰賴中國的狀況浮上檯面，澳洲、加拿大、美國將在五眼情報聯盟的主持下，增加稀土金屬的產量，以降低對中國市場的依賴，此計畫將於近期宣布。

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