為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    觀望美中緊張 安倍左右手被爆親中

    日本在美國和中國的衝突中持觀望態度，未表態選邊站，被爆是因為日本首相安倍晉三的左右手今井尚哉為「對中綏靖派」。（歐新社）

    日本在美國和中國的衝突中持觀望態度，未表態選邊站，被爆是因為日本首相安倍晉三的左右手今井尚哉為「對中綏靖派」。（歐新社）

    2020-07-29 05:30:00

    自民黨幹事長 對中綏靖派

    〔駐日特派員林翠儀／東京廿八日報導〕日本在美國和中國的衝突中持觀望態度，未表態選邊站，華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）提出報告，點名日本首相安倍晉三的左右手今井尚哉為「對中綏靖派」。報告指出，今井與親中派的自民黨幹事長二階俊博合作形成「二階．今井派」，說服安倍對中國採取溫和姿態。由於這份報告是在美國國務院補助下於七月完成，可見美方相當關注日本的對中政策。

    日本產經新聞報導，這份題為「中國在日本的影響力」報告厚約五十頁，CSIS召集美、日、中三國專家約四十人，由國際政治學者史都華（Devin Stewart）主持研究小組，經過兩年訪談調查和廣泛的資料研究，主要調查中共「統一戰線工作部」等各機關的對日工作，了解其如何行使影響力與獲得何種成果。

    報告中「中國在日本的銳實力與賄賂事件」項目，提及去年底爆發的中國博彩企業賄賂日本國會議員，以協助其爭取賭場經營權案件，詳述被以收賄罪起訴的眾議員秋元司與中國的關係，並強調秋元為「二階派」成員。報告指出，自民黨內以幹事長二階俊博為名的「二階派」，是黨內極具實力的親中派閥，又稱「二階．今井派」。

    經濟產業省官僚出身的今井，為現任首相輔佐官兼首相秘書官，他說服安倍對中國和中國提出的「一帶一路」、亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）等政策持較為溫和立場。報告強調，今井涉及安倍的對中政策，並擁有與二階同等影響力。

    今井為安倍輔佐秘書官

    產經報導，美國的政策研究機構對他國政府的對外政策提出調查報告時，很少鎖定政治決策者或閣員以外的幕僚，這份報告特別指出今井的影響力，可說是極為罕見，但也透露出美方對今井扮演的角色相當關注。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    2020-07-28 07:02

    武漢肺炎》進入研發最終階段 莫德納疫苗可望在年底前推出

    2020-07-28 09:26

    美控簽證詐欺 解放軍女軍官唐娟出庭後繼續羈押

    2020-07-28 08:03

    過去6週確診倍增 WHO：史上最嚴重緊急衛生事件

    2020-07-28 07:06

    美駐成都領館昨降旗 中網友對比中美撤館：這就是大國風範

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播