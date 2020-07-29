觀望美中緊張 安倍左右手被爆親中

日本在美國和中國的衝突中持觀望態度，未表態選邊站，被爆是因為日本首相安倍晉三的左右手今井尚哉為「對中綏靖派」。（歐新社）

2020-07-29 05:30:00

自民黨幹事長 對中綏靖派

〔駐日特派員林翠儀／東京廿八日報導〕日本在美國和中國的衝突中持觀望態度，未表態選邊站，華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）提出報告，點名日本首相安倍晉三的左右手今井尚哉為「對中綏靖派」。報告指出，今井與親中派的自民黨幹事長二階俊博合作形成「二階．今井派」，說服安倍對中國採取溫和姿態。由於這份報告是在美國國務院補助下於七月完成，可見美方相當關注日本的對中政策。

日本產經新聞報導，這份題為「中國在日本的影響力」報告厚約五十頁，CSIS召集美、日、中三國專家約四十人，由國際政治學者史都華（Devin Stewart）主持研究小組，經過兩年訪談調查和廣泛的資料研究，主要調查中共「統一戰線工作部」等各機關的對日工作，了解其如何行使影響力與獲得何種成果。

請繼續往下閱讀...

報告中「中國在日本的銳實力與賄賂事件」項目，提及去年底爆發的中國博彩企業賄賂日本國會議員，以協助其爭取賭場經營權案件，詳述被以收賄罪起訴的眾議員秋元司與中國的關係，並強調秋元為「二階派」成員。報告指出，自民黨內以幹事長二階俊博為名的「二階派」，是黨內極具實力的親中派閥，又稱「二階．今井派」。

經濟產業省官僚出身的今井，為現任首相輔佐官兼首相秘書官，他說服安倍對中國和中國提出的「一帶一路」、亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）等政策持較為溫和立場。報告強調，今井涉及安倍的對中政策，並擁有與二階同等影響力。

今井為安倍輔佐秘書官

產經報導，美國的政策研究機構對他國政府的對外政策提出調查報告時，很少鎖定政治決策者或閣員以外的幕僚，這份報告特別指出今井的影響力，可說是極為罕見，但也透露出美方對今井扮演的角色相當關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法