中國營造反美備戰 弄巧成拙

中國政府近來在東南沿海多個地區發布命令，要求退役官兵向所屬社區或居委會回報，被視為對開戰動員做準備。（取自網路）

2020-07-29 05:30:00

民間多不樂見美中開戰

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國與中國近來關係惡化，雙方軍隊頻繁在南海進行操演，一時戰雲密布。由美國政府資助的自由亞洲電台（RFA）廿七日指出，中方近期似乎在全國各地進行「防核」演練，並透過各種管道營造反美及開戰氛圍。然而，這類宣傳卻產生反效果，民間多不樂見美中開戰；另有分析指出，此舉僅是營造緊張氣氛，藉此控制民眾。

該台依據多名線民提供的情報指出，位於湖北省武漢市的人民解放軍中部戰區總醫院等多間軍方醫院，近日被要求針對儲備防核及檢測物資提交計畫，據稱是為了應對「局勢徹底惡化」。北京市海淀區人民防空辦公室（人防辦）也在疑似公車月台廣告看板上，張貼中斷近五十年的預防空襲海報，不少居民對此感到恐慌，以為美國空軍將襲擊北京。

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中國政治學者孫濱表示，其他城市也有類似宣傳，例如在東南沿海部分地方，退役的海軍和空軍人員及其家屬就被要求回報社區或居委會，代表他們可能隨時被召回部隊。此外，中國中央電視台二十六日晚間播出韓戰經典電影「上甘嶺」，呼應官方通告弘揚「抗美援朝精神」，企圖展現對美不退讓姿態。

與此同時，環球時報總編輯胡錫進廿六日也在微博發文，指中方必須「把足以震懾美國瘋子的更多核導彈造出來」，宣稱不能排除兩國在南海、台海擦槍走火的可能性。

假戰爭威脅 轉移國內矛盾

孫濱認為，當局並非真的擔心美國空襲北京或上海，而是營造緊張氣氛來控制民眾，稍微表現出反抗，就會被指控支持美國。有評論指出，中共在各地進行防核演練，以及外交部發言人和媒體喉舌帶頭叫囂，高喊不怕戰爭等，「這都代表最高領導的意向」，但並不意味北京當局真敢挑起戰爭，反而是利用戰爭威脅來轉移國內矛盾、綁架民眾，不顧人民意願和生命，將十四億人與中共綁在一起。

美國之音（VOA）採訪常駐中國的美國公民、旅美華人和留學生的親屬，其中有人表示支持美國打擊中共暴政和一小群利益集團，將他們與中共普通黨員和廣大中國民眾區分開來。因舉報官員貪腐、害怕被報復而移民美國的河南企業界人士劉曉暉認為，美方應對習近平政權更加嚴厲，「把不為人民服務的政黨早點推下台」。

中國北京等多地近來出現「防空襲」宣傳資料，疑為當局營造民間反美、開戰氛圍。（取自網路）

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