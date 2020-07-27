港泛民派搶攻立法會 面臨集體DQ禁參選

對候選人參選資格有生殺大權的香港立法會選舉各選區的選舉主任，已對至少十一名泛民主派候選人發函，要求說明其政治立場，包括是否支持香港國安法。圖為泛民派初選勝出的參選人，圖中在港島參選立法會議員的袁嘉蔚（左三）就收到詢問信；左一周庭與前排右二的黃之鋒則曾遭選舉主任撤銷參選資格。（法新社）

2020-07-27 05:30:00

各選區選舉主任 掌參選資格生殺大權

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港立法會將於九月初改選，掌握候選人參選資格生殺大權的各選區民政事務專員（選舉主任），已要求前本土派政黨「香港眾志」前秘書長黃之鋒等至少十二名泛民主派候選人說明自身立場，包括是否反對香港國安法、是否支持香港獨立，以及是否會為落實「五大訴求」抵制港府施政等，形同政治審查與秋後算帳。中國全國港澳研究會副會長劉兆佳更警告，立法會選舉將有更多泛民派候選人因過不了選舉主任這一關而被取消參選資格（DQ）。

選前政治審查 10多人接獲詢問信

據了解，包括公民黨的郭榮鏗、楊岳橋、鄭達鴻與郭家麒，「抗爭派」的張崑陽、梁晃維、袁嘉蔚、劉穎匡與何桂藍，以及參選「會計界」功能組別的梁繼昌、「熱血公民」的鄭錦滿等十一人，二十五日都接獲所屬選區的選舉主任要求在二十六日回覆的詢問信；各候選人被詢問的問題不盡相同，但大致上不脫是否曾與外國政府接觸以尋求制裁香港、當選後是否會透過抵制政府議案手段來迫使港府落實「反送中」運動的「五大訴求」，以及是否支持「港獨」等問題。

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黃之鋒則是在二十六日透過「臉書」表示，已接獲選舉主任蔡敏君來信，要求他在二十七日中午前解釋是否仍有意推動已解散的「香港眾志」有關「民主自決」的主張，即拒絕中國對香港行使主權等七大問題，並附上十份附件，篇幅之長為所有參選人之冠，「充份反映政權鉅細無遺的政治審查」。

大多數候選人直言反對港區國安法，但擁護香港基本法；至於是否會為了落實「反送中」的五大訴求而抵制港府，候選人則表示，當選後會依法問政。

部分地區選舉主任甚至挖出這些泛民派候選人過去的發言或照片。例如，新界東選區的何桂藍就被選舉主任質問，本月中在貼文中提及「義無反顧的反對國安法」是何意；港島選區的袁嘉蔚則被選舉主任質問，為何半年前在Instagram上傳一張寫有「光復香港，時代革命」字樣的彩虹旗照片。就連未參與泛民派初選的「熱血公民」成員鄭錦滿，也被選舉主任翻出四年前曾發表支持港獨與香港建國的言論。

黃之鋒與「香港眾志」前副秘書長周庭，分別在去年與前年參選立法會議員時，遭選舉主任取消資格。劉兆佳警告，去年民主派大勝的區議會選舉，對候選人的資格審查較為寬鬆，但如今港區國安法已正式實施，再加上泛民派初選由「激進派 」當道，預料這次選舉的DQ規模將比以往更大。

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