英抗中俄威脅 大修300年歷史「叛國法」

英國首相強森打算大幅改革叛國法，以因應中國與俄羅斯構成的威脅。圖為強森去年十一月戴著寫有「搞定脫歐」字樣的拳擊手套供媒體拍照。 （法新社檔案照）

2020-07-27 05:30:00

宣誓效忠外國勢力 入境英國視同觸法

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國媒體二十六日披露，首相強森將對有三百多年歷史的「叛國法」（Treason Act）進行大刀闊斧的改革，以對抗來自中國與俄羅斯等敵對國家與日俱增的威脅。香港媒體擔心，新法可能會對英籍港人造成影響。

英國「週日郵報」（Mail on Sunday）二十五日報導，強森將對叛國法進行自一六九五年以來最大規模的改革，以回應中俄的威脅，並填補對返回英國的伊斯蘭教激進組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）戰士無法可管的法律漏洞。以外，英國政府還打算制定追蹤外國特務與具影響力人士的新「間諜法」（Espionage Act），並修訂「官方機密法」（Official Secrets Act），使其更適應數位時代的需求。

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多名政府消息人士指出，強森希望這些新法能在數月、而非數年內批准生效；當局希望透過這些新法，強化降低敵對國家在英國境內構成之威脅的反應能力，使其更難以在英國活動。

港公務員須效忠特區 可能受新法影響

據了解，在新版叛國法下，任何宣誓效忠外國勢力或組織者，在英國活動或企圖入境英國時，將會被視為犯罪；此舉可望填補ＩＳ戰士返回英國後，因未曾在英國境內犯罪而逃過法律制裁的漏洞。不過，香港經濟日報指出，不少港人擁有英國籍，而香港公務員依規定必須擁護香港基本法與效忠香港特區，疑似有牴觸新版叛國法之虞，但目前仍不確定這些英籍港人是否會受到新版叛國法的影響。

至於新的間諜法，英國將對在英國活動的外國特務與具影響力人士造冊登記，同時打擊協助敵國的英國公民。除傳統間諜活動，英安全部門還有意採取更強硬的措施，監管利用現行不夠完備的法律來協助敵國人士與外國罪犯的英國銀行家、律師與服務提供者。

此外，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）二十五日表示，英國將擴大因應中俄構成之太空威脅的能力，做為英國政府檢討外交、國防與安全政策的一環。華勒斯在「週日電訊報」（The Sunday Telegraph ）撰文提及俄國日前在太空測試反衛星武器，認為此舉提醒俄國對英國國安構成的威脅，「中國同樣也正在發展攻擊性太空器」，中俄兩國這類逐步提升太空戰能力的舉動，凸顯英國檢討現行國安政策的重要性。

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