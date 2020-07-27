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    每千名武肺感染者 死亡數3至15人

    南美洲哥倫比亞的卡利市（Cali）二十五日慶祝建城四八四週年，當地知名的大型「基督君王」（Cristo Rey）雕像，被以投影方式穿戴上醫師袍和聽診器，向疫情期間勞苦功高的醫護人員致敬。（法新社）

    南美洲哥倫比亞的卡利市（Cali）二十五日慶祝建城四八四週年，當地知名的大型「基督君王」（Cristo Rey）雕像，被以投影方式穿戴上醫師袍和聽診器，向疫情期間勞苦功高的醫護人員致敬。（法新社）

    2020-07-27 05:30:00

    〔編譯茅毅／綜合報導〕武漢肺炎疫情在全球多地似有捲土重來之勢，華爾街日報報導，研究人員檢視武漢肺炎總感染病例數（包括未通報病例在內）中死亡病例的佔比後，得出每千人感染約造成三人到十五人死亡，即死亡率約○．三％至一．五％的初步結論，顯示武肺病毒雖然比季節性流感致命，但不如伊波拉和其他近年出現的傳染性疾病。

    大多數研究顯示，武漢肺炎死亡率在○．五％至一％間，即每千人感染，平均導致五人到十人病故。前述研究聚焦的是感染死亡率（ＩＦＲ），亦即將無症狀、未住院的輕症等所有感染者納入，再與死亡數相除。美國約翰霍普金斯大學衛生安全中心資深學者透納（Eric Toner）指出，除了ＩＦＲ，也要注意傳染病的接觸傳染性高不高，而武肺結合死亡率及傳染性，使其成為傳染性極高的危險疾病。

    美國與瑞士研究人員檢視日內瓦的數據，計算不同年齡層的死亡率，發現六十五歲以上的ＩＦＲ為五．六％，為五十幾歲者的四十倍。其他影響死亡率的因素，還包括性別與有無預先存在的身體病況。不過，有相當數量的病例沒有症狀，或尚未接受檢測。此外，年齡和區域健康照護體系能力也會影響死亡率。

    倫敦大學衛生與熱帶醫學院研究員羅素（Timothy Russell）及其同僚檢視中國和豪華郵輪「鑽石公主號」的數據後，二月間提出ＩＦＲ約○．六％的數據，即每千人感染，約有六人喪生。倫敦帝國學院的歐凱爾（Lucy Okell）博士及其同僚三月公布的論文則估計，中國的ＩＦＲ為○．六六％。

    ＣＤＣ︰總感染數 恐為通報數6至24倍

    研究人員指出，由於有許多症狀較溫和及無症狀的病例並未計入，確診死亡率（ＣＦＲ，即死亡病例與確診病例相除）會比ＩＦＲ高。美國疾病管制暨預防中心（ＣＤＣ）估計，迄五月初，每通報一起確診病例，就有另外約十起並未通報。自三月到五月初，總感染數恐達通報感染數的六至二十四倍。

    根據七月公布在醫學論文預印本網站MedRxiv的一份報告，分析在全球不同地區估計ＩＦＲ的廿六項研究，估計總體ＩＦＲ約○．六八％。

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