全球武肺確診數 破1600萬
中國大連海鮮公司爆群聚感染 傳染鏈遍及東北三省8城市
〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓中央通信社（朝中社）二十六日報導，一名疑似感染武漢肺炎的「脫北者」，最近「非法越過南、北韓分界線」，於十九日進入距離南韓不遠的北韓開城市。北韓最高領導人金正恩已下令將開城「封城」，並決定將「國家緊急防疫等級」調升至最高等級。南韓聯合參謀本部廿六日證實，確實有一名脫北者返回北韓。若此人被正式宣告為武肺患者，將是北韓首起武肺確診病例。
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脫北者游回國 成北韓「首例」 開城急封
據美國約翰霍普金斯大學統計，截至台灣時間廿六日晚間，全球已累計逾一六○七．六萬例確診、逾六十四．五萬起死亡病例。南韓「韓聯社」依據朝中社報導推測，該名脫北者是在二○一七年從開城「棄朝投韓」，南韓政府已鎖定當年投誠南韓、但目前失聯中的金姓男子。據調查，住在南韓京畿道金浦市的金某現年廿四歲，六月中旬曾因涉嫌對一名女性脫北者施加性暴力而被訊問。據稱朝中社所說的分界線，可能是指兩韓「軍事分界線」（ＤＭＬ）的鐵欄，但金某從漢江下游游回北韓的可能性似乎較大。
全球逾64.5萬死 澳洲單日10死創新高
據報導，金正恩廿四日下午接獲報告，隨即下令封城，並在朝鮮勞動黨中央政治局應急擴大會議中，痛批相關地區前線部隊戒備疏漏。外國專家指出，由於北韓公共衛生照護基礎設施脆弱，且長期缺乏醫療供給，一旦爆發武肺疫情，後果恐不堪設想。專家也質疑北韓自稱迄今仍「零感染」的說法，因為北韓與其最大貿易夥伴中國間的邊界漫長，而且警戒鬆懈。
與此同時，中國東北部的遼寧省大連市二十五日新增十二起本土確診病例，均為「凱海世界海鮮公司」的員工，和二十二日首例確診者為同事。這波疫情的傳染鏈已遍及遼寧、吉林和黑龍江等三省共八座城市，大連已啟動全市核酸檢測，中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉已緊急趕往大連，督導防疫事宜。
馬曉偉聲稱，爭取在四天內實現核酸檢測全覆蓋，並以精準管控為原則劃定「管控圈」，視情況將人員管控範圍劃定至樓棟、小區等最小單元；劃定的中高風險區域人員不能離開大連，低風險地區人員須持陰性核酸檢測證明才能離開。香港方面，至二十六日已連續五天單日確診超過一百例。
英規定西班牙入境者 須隔離2週
全球方面，澳洲廿六日通報單日十例死亡，創澳洲爆發疫情以來的單日新高。美國過去四天每日都有逾一千例死亡，使死亡病例累計約十四．六萬，約四一八萬例確診，確診及死亡數仍居全球首位。英國政府則宣布，由於西班牙確診病例攀升，從西國入境者必須自我隔離兩週。亞洲疫情最嚴重的仍是印度，已累計約一三八．五萬例確診、約三．二萬例死亡。