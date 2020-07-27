全球武肺確診數 破1600萬

由於一名疑似感染武漢肺炎的「脫北者」返回北韓開城市，為防堵疫情在北韓境內爆發，北韓國務委員長金正恩二十五日主持朝鮮勞動黨中央政治局應急擴大會議。（美聯社）

2020-07-27 05:30:00

中國大連海鮮公司爆群聚感染 傳染鏈遍及東北三省8城市

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓中央通信社（朝中社）二十六日報導，一名疑似感染武漢肺炎的「脫北者」，最近「非法越過南、北韓分界線」，於十九日進入距離南韓不遠的北韓開城市。北韓最高領導人金正恩已下令將開城「封城」，並決定將「國家緊急防疫等級」調升至最高等級。南韓聯合參謀本部廿六日證實，確實有一名脫北者返回北韓。若此人被正式宣告為武肺患者，將是北韓首起武肺確診病例。

請繼續往下閱讀...

脫北者游回國 成北韓「首例」 開城急封

據美國約翰霍普金斯大學統計，截至台灣時間廿六日晚間，全球已累計逾一六○七．六萬例確診、逾六十四．五萬起死亡病例。南韓「韓聯社」依據朝中社報導推測，該名脫北者是在二○一七年從開城「棄朝投韓」，南韓政府已鎖定當年投誠南韓、但目前失聯中的金姓男子。據調查，住在南韓京畿道金浦市的金某現年廿四歲，六月中旬曾因涉嫌對一名女性脫北者施加性暴力而被訊問。據稱朝中社所說的分界線，可能是指兩韓「軍事分界線」（ＤＭＬ）的鐵欄，但金某從漢江下游游回北韓的可能性似乎較大。

全球逾64.5萬死 澳洲單日10死創新高

據報導，金正恩廿四日下午接獲報告，隨即下令封城，並在朝鮮勞動黨中央政治局應急擴大會議中，痛批相關地區前線部隊戒備疏漏。外國專家指出，由於北韓公共衛生照護基礎設施脆弱，且長期缺乏醫療供給，一旦爆發武肺疫情，後果恐不堪設想。專家也質疑北韓自稱迄今仍「零感染」的說法，因為北韓與其最大貿易夥伴中國間的邊界漫長，而且警戒鬆懈。

與此同時，中國東北部的遼寧省大連市二十五日新增十二起本土確診病例，均為「凱海世界海鮮公司」的員工，和二十二日首例確診者為同事。這波疫情的傳染鏈已遍及遼寧、吉林和黑龍江等三省共八座城市，大連已啟動全市核酸檢測，中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉已緊急趕往大連，督導防疫事宜。

馬曉偉聲稱，爭取在四天內實現核酸檢測全覆蓋，並以精準管控為原則劃定「管控圈」，視情況將人員管控範圍劃定至樓棟、小區等最小單元；劃定的中高風險區域人員不能離開大連，低風險地區人員須持陰性核酸檢測證明才能離開。香港方面，至二十六日已連續五天單日確診超過一百例。

英規定西班牙入境者 須隔離2週

全球方面，澳洲廿六日通報單日十例死亡，創澳洲爆發疫情以來的單日新高。美國過去四天每日都有逾一千例死亡，使死亡病例累計約十四．六萬，約四一八萬例確診，確診及死亡數仍居全球首位。英國政府則宣布，由於西班牙確診病例攀升，從西國入境者必須自我隔離兩週。亞洲疫情最嚴重的仍是印度，已累計約一三八．五萬例確診、約三．二萬例死亡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法