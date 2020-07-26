抗中升級 美國土安全部增設中國小組

美國領館入口處印有美國國徽的館徽提前被取下。（法新社）

2020-07-26 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕因應中國對美國所構成的威脅，美國國土安全部廿四日宣布已在近日成立中國工作小組，為華府面對中國威脅所採取的最新步驟。

中共惡意活動 威脅速度加劇

根據國土安全部的新聞稿，代理部長沃爾夫日前主持中國工作小組的成立大會，指稱中共透過在貿易、網路安全、移民與智慧財產等領域的惡意活動，正以驚人的速度加劇威脅美國。新成立的中國工作小組將優先考慮、協調與闡明因應中國威脅明確的短期與長期行動，以強化該部做為美國國土免遭中共有系統破壞經濟繁榮、國家安全與基本自由的第一線重要角色。

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國土安全部還在聲明中臚列近來所採取各種對抗中國威脅的行動，包括與各企業以及各國及地方政府合作打擊中共虛假宣傳、扭曲公共輿論與破壞民主進程信心的活動；鎖定利用武漢肺炎疫情製造與散布詐騙與未取得許可的個人防護設備，並已沒收大量被美國食品藥物管理局（FDA）禁用的病毒偵測套組與仿冒口罩。

此外，該部也會利用川普總統五月底宣布禁止中國人民解放軍系學生赴美留學的命令，來阻止以竊取美國智慧財產為目的的高風險中國研究生入境；積極查扣被中共關押在集中營與強迫勞動的上百萬新疆維吾爾人所生產的產品；查獲非法芬太尼與其他來自中國的藥品以免更多美國人喪命；與美國的其他政府部門與企業合作，確保美國資訊與通信技術基礎建設免於中國惡意侵害；透過美國海外投資委員會等對外國投資監管機制來遏阻中共藉由影響企業來破壞美國經濟競爭力，進而剝削美國的自由市場。

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