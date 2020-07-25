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    北京死要面子 美中對峙加劇恐致誤判

    美國總統川普明顯想在連任選戰中打中國牌，但中方表明無意干涉美國選舉。圖為去年六月川普在二十國峰會上與中國國家主席習近平會面。（美聯社）

    美國總統川普明顯想在連任選戰中打中國牌，但中方表明無意干涉美國選舉。圖為去年六月川普在二十國峰會上與中國國家主席習近平會面。（美聯社）

    2020-07-25 05:30:00

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國紐約時報廿四日分析，美中對峙升級讓北京當局陷入必須強悍但又不能撕破臉的困境；中國目前除下令關閉美國駐成都總領事館外，並無太過激烈的反制措施，但這並不意味中國對美政策已由鴿派主導，畢竟最終仲裁權握在中國國家主席習近平手上。

    紐時指出，相較於美國國務卿龐皮歐厲聲批中，中國外長王毅的言詞顯然柔和許多；分析家認為，中方高層看似無意繼續升高美中緊張情勢，以免正中明顯想在連任選戰中大打中國牌的美國總統川普的下懷。

    北京內部對美問題分歧

    此外，美中緊張關係升級暴露出北京在對美問題上的分歧：一邊是不甘示弱的中國安全部門與軍方，一邊是重視經濟、主張維持貿易戰休兵的官員。熟悉美國對中決策的消息人士認為，即便中國駐休士頓總領事館被關閉，北京仍會落實今年初與美簽訂的第一階段貿易協議；再者，無意介入美國大選的中國，亦未透過停止採購美國農產品來報復美國或川普。不過，這並不意味中國內部目前由鴿派占上風，畢竟習近平迄今尚未對美中關係惡化置喙。

    美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）則認為，中國下令關閉美國駐成都總領事館看似進一步升高緊張情勢，但不排除只是北京不得不對華府硬起來。

    閉館遊戲 玩不贏華府

    前美國助理貿易代表穆恩（Jeff Moon）認為北京在這場閉館遊戲上輸給華府，畢竟中方從駐美領事館所獲得的利益，遠勝於美國從駐中領事館所得；關閉美國駐成都總領事館、而非本就因疫情而關閉數月的武漢總領事館，更是棋差一著的誤判，有升高緊張情勢之虞。

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