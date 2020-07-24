澳艦航行南海 爆與中近距離對峙

澳洲海軍「坎培拉級」兩棲突擊艦「坎培拉號」（HMAS Canberra），去年三月駛抵斯里蘭卡首都可倫坡。（法新社檔案照）

2020-07-24 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕澳洲廣播公司廿三日報導，由五艘澳洲海軍軍艦組成的特遣隊上週穿越南海時，一度和中國海軍遭遇。美國之音則指雙方軍艦曾「近距離對峙」。對此，澳洲國防部發言人表示，兩棲突擊艦「坎培拉號」（HMAS Canberra）等五艘軍艦為前往夏威夷參加環太平洋軍演，自十四至十八日獨自通過南海，期間曾和外國軍艦「互動」，但未「對峙」，也曾接近中國聲索領土主權的南沙群島，並未進入十二海里內。

去年被中國緊密尾隨

前述特遣隊由坎培拉號、神盾驅逐艦「霍巴特號」（HMAS Hobart）、巡防艦「斯圖亞特號」（HMAS Stuart）、「亞倫塔號」（HMAS Arunta）與「天狼星號」（HMAS Sirius）補給艦組成，五日從澳洲北部的達爾文港啟航，自十九至廿三日在菲律賓海和美國及日本軍艦舉行三國聯合軍演。

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據報導，澳洲這次不像美國軍艦，為挑戰北京的領土主權聲索，而執行自由航行行動。澳洲海軍發言人表示，在該特遣隊整個部署過程中，與外國軍艦的一切「計畫外互動」，均秉持安全及專業方式。去年，澳洲海軍在類似的通過南海航行時，也曾被中國軍方緊密尾隨。

澳洲國防部發言人說，澳洲及其海空軍將「在南海保持我們的存在，並根據我們的國家利益，繼續行使國際法下的權利」。澳洲總理莫里森也說，澳洲將「持續對於在南海自由航行，採取非常支持的立場」。

中國明封海實彈演練

此外，根據中國廣西「北海廣播電視台」微信公眾號及中共黨媒環球時報英文推特廿三日貼文，中國空軍九五一八○部隊預定廿五至廿七日、廿八至八月二日，在廣東雷州半島以西的「北部灣」，「封海」進行實彈射擊。由於該海域以西即為越南外海，尚不清楚是否會引發河內抗議。

澳國防包商資料被中國駭客入侵

另一方面，美國司法部起訴中國國家安全部承包商李曉宇（譯音）及董佳志（譯音）的起訴書中，曝光這兩人也在去年四至六月竊取一家澳洲國防承包商約三二○○億位元組的資料，包括該公司產品的原始碼、工程簡圖及技術手冊。對此，澳洲政府廿二日聲明，其關切該被控的網路入侵活動，並歡迎旨在抓住惡意網路行為者問責的行動，惟並未點名中國。

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