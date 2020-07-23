中國奉行數位威權 橫行國際

美國參議院外交關係委員會副主席梅南德茲發表報告，指控中國「數位威權主義」已走向國際。 （美聯社檔案照）

2020-07-23 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國參議院外交關係委員會廿一日發表報告指出，中國拜科技崛起之賜，運用人工智慧、生物識別、大數據分析等技術，監視公民、控制網路及審查資訊，在在說明其正往「數位威權主義」路線邁進，且不止於中國境內，也輸出國際。但這份由民主黨人執筆的報告，也點出美國在共和黨籍川普總統任內走向單邊主義，對上述行為產生推波助瀾的效果，呼籲美國領導者團結盟邦反制。

美國參議院外交關係委員會民主黨籍副主席梅南德茲（Bob Menendez）廿一日帶頭發表上述長達五十八頁的文件，警告全球正迎向「由高科技極權國家統治」的「反烏托邦未來」。報告特別提到，中國在武漢肺炎全球大流行期間，蒐集大量數據並進階利用監控科技，值得各界緊急正視因應。

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美國除敦促盟國把中國第一大電信裝置製造商「華為」排除在第五代行動通訊技術（5G）建設之外，且正試圖制裁它和其他中國企業。但報告指出，中國也訂定了多項新法規，有助當局進一步控制資訊，以及掌握監控科技相關的企業投資；還設法將數位設備以低價輸出國際，若順利佔全球通訊市場大宗，將成未來對各國政府施壓或從事間諜行為的利器。

最新監控科技用在新疆

梅南德茲強調，中國共產黨把最新科技都用在監控少數民族佔多數的新疆維吾爾自治區，當地已成「名副其實的監獄城市」，更是「中國數位威權主義模式的試驗場」。與此同時，「中國已將其數位威權主義、工具與手段輸出到全世界」，設法將影響力深入世界貿易組織、世界衛生組織等國際組織。

報告警告，「美國現正處於將網路領域未來輸給中國的絕境」；而若中國持續精進其「數位威權主義」工具，並有效用在國內外，將成未來形塑國際數位環境的最新主宰。報告提出的對抗建議，包括立法創設一家旨在將美國數位設備銷往國外的獨立企業、成立反中國大規模監控的「數位權利促進基金」及網路軍事學院，並呼籲美國總統領導盟國共同反制中國的步步進逼。

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