英武肺疫苗報佳音 最快年底上市

英國武肺疫苗實驗傳佳音，可望年底上市。圖為一名戴口罩的男子走過戴口罩的大型壁畫。（美聯社）

2020-07-22 05:30:00

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國牛津大學和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發武漢肺炎實驗疫苗，成功且安全地引發人體產生免疫反應，並可望在年底前推出。除英國政府已搶先訂購一億劑疫苗外，南韓生技公司SK生物科學（SK Bioscience）廿一日宣布，已與阿斯特捷利康協議生產此款實驗疫苗，協助滿足全球需求。

根據公布在醫學期刊「刺胳針」（Lancet）的報告顯示，這款名為ChAdOx1 nCoV-19的實驗疫苗從四月廿三日至五月廿一日期間，在英國一千零七十七名志願受試者身上展開試驗，有一半是實驗組，另一半是控制組則注射腦膜炎疫苗。結果顯示目前已有受試者在初期臨床實驗中成功產生免疫反應。世界衛生組織（WHO）也指出，這支名為AZD1222的疫苗，目前在全球疫苗開發競賽中取得領先。

請繼續往下閱讀...

疫苗主要研發者吉伯特說，要趕在年底推出疫苗的確有可能，但他無法保證，因為仍有三個關卡需克服，分別是後期臨床試驗顯示疫苗奏效、能大量生產以及監管機關迅速核准。

阿斯特捷利康已與世界各國政府簽署協議，會向有關政府提供疫苗。其在合約中承諾製造和供應超過廿億劑，其中三億劑提供給美國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法