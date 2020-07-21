陸基神盾替代方案曝光╱日將保留陸上雷達 艦上部署攔截飛彈

（美聯社檔案照）

2020-07-21 05:30:00

〔駐日特派員林翠儀／東京二十日報導〕日本政府上月宣布取消部署陸基神盾系統（Aegis Ashore）後，新的替代方案浮出檯面！日本「產經新聞」報導，替代方案擬保留在陸地上設置神盾系統使用的「SPY7」雷達，攔截飛彈則部署在海上自衛隊的護衛艦上。這項方案可大幅降低費用，但問題在於雷達與護衛艦之間的無線通訊是否遭到干擾。

日本取消部署陸基神盾系統的主因，是攔截飛彈發射後，飛彈推進輔助器無法落在預定地點；改良涉及軟體和硬體，將花費更多的費用和時間，再加上選定部署的山口和秋田兩縣，地方反對聲浪強烈，防衛大臣河野太郎因而在上月中旬宣布取消部署。

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陸基神盾計畫喊卡後，日本首相安倍晉三指示，今年夏天將召開國家安全保障會議（NSC）討論替代方案；政府和自民黨內部也傳出將把「擁有攻擊敵方基地能力」列入考量的方案。據報導，替代方案預定九月底前確定方向，年底前編列相關預算。

SPY7雷達覆蓋範圍 可遍及全境

多名政府相關人士透露，可能的替代方案之一是在陸地部署SPY7雷達，攔截飛彈則部署在海自護衛艦上。SPY7雷達是由美國洛克希德馬丁公司以固態雷達系統（SSR）技術研製的長程辨識雷達（LRDR），目前美國部署在夏威夷的陸基神盾系統便是使用這種雷達。SPY7雷達若按原訂計畫部署於山口和秋田兩縣，覆蓋範圍可遍及日本全境。

報導指出，海自護衛艦只要進行改裝即可部署攔截飛彈，飛彈發射後推進輔助器也能掉落在海上，解決陸基神盾的致命缺陷。此外，替代方案還可以降低相關支出。由於日方採購兩部SPY7雷達的三五○億圓（約九十八億台幣）簽約金中，已支付六十五億圓，若能繼續部署將可避免浪費，而且使用海自預定退役的護衛艦改裝，也不會影響海自戰力。

雷達與艦艇間無線通訊 恐成隱憂

不過，替代方案的缺陷是陸上部署的雷達與海自艦艇間的無線通訊將如何避免干擾，海自人手不足也是隱憂之一。自民黨曾提出擴增兩艘神盾艦、以人工浮島部署陸基神盾，或變更陸基神盾部署地點等方案，但各自有其缺點，包括經費過高或有警備方面的問題等。

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