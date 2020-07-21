黃之鋒︰藉參選昭告國際 面對打壓不投降

前香港眾志秘書長黃之鋒二十日領表登記參選立法會議員，在受訪時重申他不會簽署擁護基本法的確認書。（法新社）

2020-07-21 05:30:00

登記參加香港立法會選舉 拒簽擁護基本法確認書

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕香港立法會選舉十八日開始正式提名，前本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒二十日前往民政事務處領表報名參選，受訪時除了強調他不會簽署擁護基本法的確認書，也聲明自己參選是為了讓國際社會知道，港人在面對政權打壓時，仍選擇不投降。

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在去年區議會選舉中，已有被取消參選資格經驗的黃之鋒重申，他不會簽署確認書，被取消參選資格與否，並非取決於是否簽署確認書，而是與中共國策、外交、地緣政治問題有關。同樣立場激進的泛民主派參選人張崑陽也強調，不會簽確認書，若港府以抗爭陣營候選人拒絕簽署確認書為由，大規模取消候選人資格，反而能夠將民意轉化為政治能量，引發國際回響。

建制派藉口疫情 要求延後選舉

香港的武漢肺炎第三波疫情仍未平息，但距離立法會選舉投票日已不到五十天。中國全國人民代表大會常務委員兼港區人大代表譚耀宗二十日聲稱，投票日的群聚恐怕會使疫情進一步惡化，呼籲港府為可能延期選舉預做準備，著手研究相關法律，並應對選舉延後將導致的議會「真空期」。

隸屬中國政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）的文匯報與大公報近日接連撰文，影射泛民派的活動為第三波疫情元凶。大公報二十日刊出題為「全民抗疫是壓倒一切的頭等大事」社論，指出香港抗疫表現曾備受國際肯定，卻因泛民派的活動而功虧一簣，泛民派的非法活動結束後幾日，香港便出現多起本土病例，痛批泛民的「攬炒派」已變成「播疫派」。該文也強調，立法會選舉若如期舉行，香港不僅在投票當天會面臨疫情擴大傳播風險，其他泛民派舉行的相關活動也可能加劇疫情。

中國新華社十九日晚間也發表評論指稱，多名香港醫學專家指出，泛民派的非法遊行與初選，和疫情爆發時間十分吻合，痛批泛民派罔顧民眾安全，為政治私利群聚，製造最大抗疫漏洞。香港智庫「香江智匯」會長、眼科醫生周伯展也聲稱，不排除泛民派的活動是疫情爆發主因。

然而，香港大學微生物學系講座教授袁國勇十四日便已指出，第三波疫情爆發可能與允許特定人士豁免檢疫有關，「零號病人」可能是接送機場旅客的計程車司機，司機被感染後，前往不同餐廳消費，進一步傳染給更多人。港府抗疫督導委員會專家顧問、香港中文大學醫學院講座教授許樹昌也表示，他相信第三波疫情是由豁免檢疫的旅客傳入，再經由公共運輸滲透香港。

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