加國逾百使館安檢 中國官二代掌控

官方色彩濃厚的中國企業同方威視拿下加拿大駐外使館安全設備合約而引發安全疑慮，加國外交部表示將進行檢討。（圖取自網路）

2020-07-19 05:30:00

數據恐轉交北京 加國外長緊急檢討

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對中國官二代創設、專門製造安檢設備的中國國營企業「同方威視」（Nectech）日前取得提供加拿大政府在全球一百多處外交單位安檢設備的合約所引發安全疑慮，加國外交部長沈潘十七日承諾會就此進行檢討。

加拿大國家郵報十六日報導，加國政府十五日與中國最大安檢設備製造商同方威視簽署價值六八○萬加幣（約一．四七億台幣）的採購合約，同方威視將為加國在全球各地一七○座大使館、領事館與高級專員公署，提供維安所需的Ｘ光掃描設備與軟體。除了駐外使館的Ｘ光機，加國媒體「全球新聞」還披露，同方威視自二○一七年起已拿下四份價值共六五○萬加幣的邊境安全與海關倉儲合約，提供掃描機與實驗室設備。

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也拿下邊境安全與海關合約

對此，沈潘的辦公室十七日發表聲明，承諾會檢討「任何與保安及安全有關的可能議題」，以及會採取所有適當行動以確保加國在全球各地使節團的安全；加國外交部目前正在了解同方威視提供加拿大海外使館安全掃描設備一案，並強調現階段尚未購買任何同方威視的產品，以及指示外交部官員檢討攸關安全設備的採購，持續檢討加國駐外單位的安全。

胡錦濤之子創立同方威視

一九九七年由中國前國家主席胡錦濤之子胡海峰創立、總部設於北京的同方威視，號稱「機場安全界的華為」，也一如華為般與中國解放軍關係密切。美國上月曾警告，同方威視有安全疑慮，可能會把數據轉交給中國政府。美國目前不但已停用同方威視的產品，還認為該公司在歐洲擴大業務已危及西方安全與企業，因而試圖聯合歐洲各國政府將同方威視趕出歐洲。根據了解，全球有一六○國或地區的機場與海關使用同方威視生產的Ｘ光機、掃描機與爆裂物探測設備，歐洲各地的港口、邊境口岸與機場也廣泛使用其產品。

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