為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美點名制裁 林鄭冷回在美沒資產

    特首林鄭月娥說「在美國沒有資產，也不嚮往到美國」，不擔心遭美國制裁。（彭博檔案照）

    特首林鄭月娥說「在美國沒有資產，也不嚮往到美國」，不擔心遭美國制裁。（彭博檔案照）

    2020-07-18 05:30:00

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府針對香港實施國家安全法，祭出凍結資產等制裁手段，對象可能包括香港官員。但是，美方制裁可能對港府官員的影響不大，因為目前所知只有行政會議兩名非官守成員有公開申報的在美資產。特首林鄭月娥說她「在美國沒有資產，也不嚮往到美國」，不擔心遭制裁；不過，有香港網友爆料，林鄭的小兒子林約希（Joshua Lam）在美國哈佛大學工作，呼籲美國制裁。

    「南華早報」十七日報導，該報查對林鄭和港府行政會議十六名官守成員利益申報，均無已披露的美國資產；另外十六名非官守成員中，行會召集人陳智思在加州舊金山有自用房地產，行會成員史美倫透過一家離岸公司在美持有一間公寓，用於出租。

    網友虧林鄭較怕英制裁

    同時具有港區全國人大代表身分的陳智思說，不擔心被美國制裁，「我不認為他們會針對像我這種層級的對象…北京會同等報復，我確定他們受到的傷害反而會更大」，並強調國安法「已是定局」，不會因制裁威脅而改變立場，也無意轉變在美資產。他說，現在不像過去一年赴美三到四次，是因疫情而非害怕制裁。

    林鄭十六日在香港節目受訪時表示，自己被「點名（制裁）」，但是她不怕，「我在美國沒有資產，也不嚮往到美國，不發簽證就不去吧」。網友爆料，林鄭該怕的是英國的制裁，因為她丈夫林兆波和兩個兒子都有英國籍，並指其中小兒子之前是美國哈佛大學數學系研究生，之後留校任教，另一說為在校攻讀博士。

    建制派新民黨主席葉劉淑儀坦承，香港自治法比預期嚴苛，制裁條件非常寬鬆，且未訂出日落條款，「當然有寒蟬效應」，因有些官員已將子女送到美國念書、或打算赴美，就連選務官 員都可能因將立法會候選人參選資格取消（DQ）而遭制裁。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    2020-07-17 09:37

    史上最近距離太陽特寫照曝光！拍下「營火」樣貌

    2020-07-17 06:55

    資安報告：免費VPN不設防 2000萬人被「看光光」

    2020-07-17 06:33

    美國南海策略選邊站 專家稱施壓中國「只贏不輸」

    2020-07-17 07:07

    不怕駭客攻擊 川普照用推特

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播