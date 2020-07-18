美點名制裁 林鄭冷回在美沒資產

特首林鄭月娥說「在美國沒有資產，也不嚮往到美國」，不擔心遭美國制裁。（彭博檔案照）

2020-07-18 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府針對香港實施國家安全法，祭出凍結資產等制裁手段，對象可能包括香港官員。但是，美方制裁可能對港府官員的影響不大，因為目前所知只有行政會議兩名非官守成員有公開申報的在美資產。特首林鄭月娥說她「在美國沒有資產，也不嚮往到美國」，不擔心遭制裁；不過，有香港網友爆料，林鄭的小兒子林約希（Joshua Lam）在美國哈佛大學工作，呼籲美國制裁。

「南華早報」十七日報導，該報查對林鄭和港府行政會議十六名官守成員利益申報，均無已披露的美國資產；另外十六名非官守成員中，行會召集人陳智思在加州舊金山有自用房地產，行會成員史美倫透過一家離岸公司在美持有一間公寓，用於出租。

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網友虧林鄭較怕英制裁

同時具有港區全國人大代表身分的陳智思說，不擔心被美國制裁，「我不認為他們會針對像我這種層級的對象…北京會同等報復，我確定他們受到的傷害反而會更大」，並強調國安法「已是定局」，不會因制裁威脅而改變立場，也無意轉變在美資產。他說，現在不像過去一年赴美三到四次，是因疫情而非害怕制裁。

林鄭十六日在香港節目受訪時表示，自己被「點名（制裁）」，但是她不怕，「我在美國沒有資產，也不嚮往到美國，不發簽證就不去吧」。網友爆料，林鄭該怕的是英國的制裁，因為她丈夫林兆波和兩個兒子都有英國籍，並指其中小兒子之前是美國哈佛大學數學系研究生，之後留校任教，另一說為在校攻讀博士。

建制派新民黨主席葉劉淑儀坦承，香港自治法比預期嚴苛，制裁條件非常寬鬆，且未訂出日落條款，「當然有寒蟬效應」，因有些官員已將子女送到美國念書、或打算赴美，就連選務官 員都可能因將立法會候選人參選資格取消（DQ）而遭制裁。

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