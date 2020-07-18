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    149天無疫情 傳新疆急封城

    烏魯木齊市區16日當晚原本還車水馬龍，隔天瞬間宛如空城。（取自網路）

    烏魯木齊市區16日當晚原本還車水馬龍，隔天瞬間宛如空城。（取自網路）

    2020-07-18 05:30:00

    首府爆本土病例 感染源不明

    〔編譯周虹汶、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕中國新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊市面臨武漢肺炎疫情反撲，當地十六日至隔天中午新增確診病例六起、無症狀感染者十一例，而且其中一名確診者為感染源未明的本土病例，打破新疆一四九天無新增確診病例的紀錄後，全市瞬間「按下暫停鍵」，機場取消近九成航班、地鐵線停駛，社區進行全封閉管理，許多民眾前往超市搶購物資。

    機場取消近9成航班 社區封閉管理

    人口三百五十萬的烏魯木齊市為防控疫情，下令市內居民、社區開始實施全封閉管理，也下令外來人員在定點賓館隔離七天，免費吃住。雖然官方並未證實外界所謂烏魯木齊「封城」的說法，但中國媒體「財新網」採訪新疆醫科大學第一附屬醫院感染病中心主任張躍新，他稱新疆參考武漢與北京經驗，採行最嚴格的「封城封小區」措施。有民眾指新疆醫療資源不比「內地」，嚴厲管控確有必要。

    自新疆一四九天以來首起新病例的消息傳出後，烏魯木齊地鐵十六日晚間即公告，一號線當晚十時起停止營運。隔天上午，市內主要道路人流車流大幅減少，有些要道甚至看不到一車一人。原訂進出烏魯木齊的航班多達近九成取消；又鑑於新疆昌吉回族自治州從東西北三面環抱烏魯木齊，當地十七日中午起以橋為界，禁止人員流動，出租車和公車一律停駛。也因該市社區陸續限制居民出入，超市搶購囤貨潮正式引爆，有市民在網路上稱「菜都搶瘋了」。

    美創單日新高 印度破百萬例

    在全球各國疫情方面，最大疫區美國根據紐約時報十七日統計，確診人數再創單日新高，新增超過七萬五千六百人；約翰霍普金斯大學當日上午統計顯示，美國確診數超過三五七．八萬，死亡人數十三萬八千三百多人。

    駐日美軍疑爆發群聚感染，除沖繩普天間機場、漢森營等五個營區累計感染人數超過一三○人，本州的山口縣岩國基地也出現確診病例，日本防衛相河野太郎在十七日的記者會中表示，已要求美方對所有駐日美軍在入境日本時進行檢測，美方正在朝著實施的方向檢討。

    全球第二大疫區巴西逾二○一萬人確診。至於病例數緊追在後的印度，繼上週成為超越俄國的全球第三大疫區，十七日再新增近三．五萬例，累計逾一○一萬例，正式突破百萬人確診；比哈爾邦及科技重鎮班加羅爾防疫情勢緊張。

    中國新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊16日驚傳武漢肺炎疫情重現，17日全市加強防疫措施，重要地點噴灑消毒。（取自網路）

    中國新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊16日驚傳武漢肺炎疫情重現，17日全市加強防疫措施，重要地點噴灑消毒。（取自網路）

    烏魯木齊市區16日當晚原本還車水馬龍，隔天瞬間宛如空城。（取自網路）

    烏魯木齊市區16日當晚原本還車水馬龍，隔天瞬間宛如空城。（取自網路）

    烏魯木齊市民16日晚間在商店外排隊搶購物資。（取自網路）

    烏魯木齊市民16日晚間在商店外排隊搶購物資。（取自網路）

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