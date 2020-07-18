白宮顧問：中國剽竊蠶食 危及美科研國安

美國總統川普的科學顧問、白宮科技政策辦公室主任德勒格邁爾十六日投書福斯新聞網網站，指控中國政府透過「千人計畫」的剽竊與顛覆行為，已危及美國的科學研究、衛生健康與國家安全。（美聯社檔案照）

2020-07-18 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普的科學顧問、白宮科技政策辦公室（JOCRE）主任德勒格邁爾（Kelvin Droegemeier）十六日投書福斯新聞網網站（Fox News），指控中國政府透過「千人計畫」的剽竊與顛覆行為，已危及美國的科學研究、衛生健康與國家安全。

德勒格邁爾在文中指出，美國科研機構在川普政府的帶領下，正全力對抗武漢肺炎與終將獲勝，但部分研究人員和外國政府卻破壞這些秉持誠信與開放等原則的美國科研，掠奪聯邦研究經費、新發現與創新成果，衝擊美國的公共衛生與國家安全，例如聯邦調查局與國家安全部日前就警告，中國企圖竊取美國的疫苗與治療研究。

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利誘逾七千名高端人才

文章特別點名中國政府的人才招募計畫，透過違反研究界誠信甚至違法的手段來輸入或取得科技成就，成功以重金利誘美國的科學家、研究人員與學生偷偷竊取或轉移接受美國聯邦政府資助的研究成果，已至少在全球招募七千名高端專業人才；這些被利誘和中國合作的科學家有時會在中國設立與美國政府資助之研究設施類似的實驗室，剽竊美國的研究發現與竊取智慧財產。例如，因參與千人計畫而被起訴的哈佛大學化學系主任李柏（Charles Leiber），就在中國武漢設立實驗室。

但德勒格邁爾也說，川普政府為保護美國研究界已採取明快措施，例如他帶領的白宮科技政策辦公室過去一年來就率領美國研究界對抗上述威脅，確保美國在創新上維持全球領先地位；此外，川普上月也針對北京的「軍民融合戰略」下手，宣布禁止有中國人民解放軍背景的大學院校學生與研究人員赴美，以避免中共利用派員接觸美國的教育與科研中心來提升其軍事發展。

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