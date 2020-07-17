推特遇駭 美政商名流全遭殃

圖為駭客盜用美國前總統歐巴馬的帳號，發布「三十分鐘內轉價值一千美元的比特幣至指定帳戶，就能獲得兩千美元回饋」詐騙推文。 （取自推特）

2020-07-17 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕社群網站推特（Twitter）十五日遭到駭客攻擊，包含美國前總統歐巴馬、民主黨總統候選人拜登、微軟創辦人比爾．蓋茲、特斯拉創辦人穆斯克、蘋果，許多名人與企業的帳戶遭盜用，發布「三十分鐘內轉價值一千美元的比特幣至指定帳戶，就能獲得兩千美元回饋」的詐騙推文。區塊鏈數據查詢網站「blockchain.com」指出，已有價值十一．六萬美元（約三四一萬台幣）的比特幣匯入詐騙推文指定的電郵位址。

事發後，推特立刻刪除詐騙推文、封鎖遭盜用的帳號，防止再遭駭客濫發訊息並進行調查。美國科技媒體「Motherboard」指出，消息來源透露，駭客付錢給推特內部人員，以取得權限，再透過內部工具接管受害的名人與企業帳號。推特則認為，駭客利用社交工程（Social Engineering）攻擊，取得推特員工的權限，進入內部系統與工具。

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推特執行長多西（Jack Dorsey）十五日推文表示，對推特而言，這是艱困的一天。推特十六日進一步指出，他們已採取重要步驟，限制內部系統與工具的訪問權限。

社交工程攻擊通常會鎖定人類的弱點，以利用網路與線上平台。公司可以藉由加強多重驗證，防範社交工程攻擊，例如要求員工在登入公司系統時，除了需同時輸入密碼，與提供實體證件驗證，或者安裝技術工具監控可疑內部活動，並減少擁有管理權限的人數。

美聯社引述資安專家的看法，認為推特的漏洞會釀成嚴重的後果，因為攻擊者會使用已驗證、具全球影響力、有數百萬追蹤者的帳戶發送推文，這將使推特面臨贏回大眾信任的艱難挑戰。

至於美國總統川普的推特帳號，雖然有超過八千三百萬名追蹤者，卻沒有被駭客盜用，官員指出，這是因為川普帳號使用了特殊的鎖鑰保護。

美國前總統歐巴馬推特帳號遭到駭客盜用。（法新社檔案照）

社群網站推特十五日遭到駭客攻擊，包含微軟創辦人比爾．蓋茲、民主黨總統候選人拜登、特斯拉創辦人兼執行長穆斯克、亞馬遜執行長貝佐斯，許多名人的帳號皆被盜用。（法新社）

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