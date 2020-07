中英對照讀新聞》 20-year-old Tennessee dog believed to be oldest-ever golden retriever 田納西州20歲狗狗 據信是史上最老的黃金獵犬

奧古斯特是目前最長壽的黃金獵犬。(取自網路)

2020-07-16 05:30:00

◎孫宇青

A 20-year-old golden retriever in Tennessee is being hailed as the longest-living dog of her breed after becoming the first on record to surpass the milestone age.

(美國)田納西州一隻20歲黃金獵犬,是有紀錄以來首隻跨越此年齡里程碑的黃金獵犬,被稱為該品種的最長壽犬。

請繼續往下閱讀...

The Golden Heart Golden Retrievers Rescue said August, known affectionately as Augie, is believed to be the oldest-ever golden retriever at an age of 20 years and 61 days - and counting.

黃金獵犬救援團體「黃金之心」說,通常會被親暱地喊作「小奧」的奧古斯特,據信以20歲又61天的年齡,成為歷來最年長的黃金獵犬,而且紀錄還在延續。

The rescue said Augie, who was adopted at the age of 14, celebrated her 20th birthday April 24, becoming the first golden retriever known to have reached a third decade of life. The breed has an average lifespan of 10 to 12 years.

該團體說,14歲時被領養的小奧,在4月24日歡度20歲生日,是目前所知第一隻活到第3個10年的黃金獵犬。該犬種平均壽命為10到12年。

Augie remains remarkably healthy for her advanced age.(UPI)

年歲已高的小奧仍健康絕佳。(合眾國際社)

新聞辭典

surpass:動詞,超過;優於。例句:By working overtime every day, his sales performance finally surpassed his colleagues.(在每天加班的情況下,他的業績終於超過同事。)

affectionate:形容詞,深情的。例句:He gave her an affectionate kiss before leaving.(他在離開前給了她深情一吻。)

breed:名詞,(動植物的)品種。例句:She does not have preference for any breed of dog.(她沒有偏愛哪一種狗。)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法