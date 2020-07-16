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    言論不自由 紐時數位中心移往首爾

    美國親自由派第一大報《紐約時報》十四日宣布，該報在亞洲的數位新聞業務樞紐，將由香港移往南韓首爾。（美聯社）

    美國親自由派第一大報《紐約時報》十四日宣布，該報在亞洲的數位新聞業務樞紐，將由香港移往南韓首爾。（美聯社）

    2020-07-16 05:30:00

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國上月底強行實施的《港區國安法》敲響香港言論自由喪鐘後，香港校園已開始產生寒蟬效應，香港大學專業進修學院近日驚聞高層私下發信要求秉持教學中立、小心用語並避免引發敏感議題討論，強調零容忍，有自我審查之嫌。美國親自由派第一大報《紐約時報》則在十四日正式宣布，確定將香港做為該報亞洲新聞總部的數位業務移往南韓首爾。

    香港分社為紐時在亞洲的編輯採訪基地，近年更是該報全天候數位新聞不可或缺的一環，與紐約、倫敦總部輪流扛起廿四小時網路報導的重任。業務約占三分之一員工的數位新聞團隊，確定明年移陣首爾。位在香港的《紐約時報》國際版印製團隊不動，廣告和市場營銷團隊也是；記者群亦繼續駐港，負責當地和區域報導，留下來當做「瞭解中國的窗口」並「在香港維持廣泛存在」，香港轉型相關報導將不減反增。

    言論不自由 媒體惶惶不安

    紐時指出，香港過去之所以能吸引各大英文媒體進駐，乃受惠於其對外國公司的開放態度、與中國地理位置鄰近，以及擁有自由媒體的傳統；但《港區國安法》為當地新聞業「帶來許多不確定性」，眾媒體惶惶不安，香港做為新聞界亞洲樞紐的地位前景堪慮。

    除了紐時，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）、彭博、法新社、《華爾街日報》和英國《金融時報》，都以香港為亞洲基地，路透則在香港主權移交中國的一九九七年就已移駕新加坡。

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