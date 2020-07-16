人身不安全 泛民派初選籌辦人退出

香港泛民主派初選協調人區諾軒，在中國政府聲稱初選可能違反國安法後，十五日宣布退出初選工作。（路透檔案照）

2020-07-16 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕香港泛民主派立法會初選吸引逾六十一萬人、約八％的香港民眾投票，北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）和中國國務院港澳事務辦公室（港澳辦），卻於選後接連指控泛民主派企圖控制立法會並否決港府預算案，涉嫌觸犯「港區國安法」的「顛覆國家政權罪」，將香港變成「顏色革命」與滲透顛覆的基地。泛民主派初選主要籌辦者、前香港立法會議員區諾軒為確保人身安全，十五日突然宣布，將退出初選工作。

初選抗爭派：義無反顧反國安法

然而，在初選中排名前十六名的「抗爭派」代表十五日一致強調，無論參選確認書是否加入「港區國安法」相關內容，他們都會義無反顧地反對該法。「抗爭派」參選人發表聲明，表示將約見民主派其他參選人，以確定對簽署參選確認書的立場，推動初選勝出者聯合宣傳，以地區直選贏得廿三席為目標。

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自二○一六年起，香港選舉管理委員會規定區議會和立法會參選人必須簽署聲明確認書，表明擁護「基本法」，選管會曾據此取消部分泛民派參選人的參選資格。

區諾軒十五日透過「臉書」聲明，合法參與政治活動是他可付出的極限，因應中聯辦、港澳辦的相繼指控，基於當今局勢無法確保人身安全，為了對身邊所有人負責，他只能退出初選工作。區諾軒十五日上午因去年八月十八日集會，被控非法集結一案，至西九龍裁判法院應訊，出庭前於法院外向記者表示，無論他如何重申初選的合理性，都必須承受極大壓力，而他的能力已達極限，他的工作未來也可能會帶來人身危險。

美國國務卿龐皮歐十四日發表聲明，恭賀香港泛民主派初選成功，並指出特首林鄭月娥認為初選可能會違反國安法的發言，凸顯中共對民主與人民自由思考的畏懼，他將密切關注香港發展，尤其是九月六日的立法會選舉。

繼中聯辦和港澳辦後，中國新華社十五日也批評泛民派初選是「明目張膽干預選舉」，「是對香港基本法和香港國安法的公然挑釁」，是「黑暴」、「攬炒」的變種，必須依法查處。

在香港泛民主派初選排名前十六名的「抗爭派」代表強調，無論參選確認書是否加入國安法相關內容，都會反對該法。（路透）

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