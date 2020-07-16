為戰略目標爭取空間 中國頻釋和解訊號

中國軍事專家饒義認為，中國為了實現戰略目標，下令外交官對美國發出和解訊號。圖為中國外交部長王毅與美國國務卿龐皮歐，二○一八年十月在北京釣魚台國賓館舉行會談。（路透檔案照）

2020-07-16 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕面對中美兩國意識形態衝突加劇，對抗升級，美國紐約時報十五日分析「中美走向新冷戰」。對此，夏威夷東西方中心的中國軍事專家饒義向「美國之音」（ＶＯＡ）表示，為避免敵對的美國損及中國戰略目標，中國下令外交官發出和解訊號，才會有外長王毅日前建議雙方梳理合作、對話、管控三清單以解決爭端的說法，試圖改善與美的關係，為實現戰略目標爭取空間。

饒義宣稱，武漢肺炎讓中國短期內面臨嚴峻的經濟問題，假如與美國關係未獲改善，中國實現自身經濟與戰略計畫的難度會變高。饒義認為中國不會對美做出實質退讓，只會擱置爭議問題、關注有可能合作領域。

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華府智庫彼得森國際經濟研究所（ＰＩＩＥ）資深研究員霍夫鮑爾表示，關稅與經濟制裁雖然會同時傷害美、中，但對中國的影響更大，北京政府不只希望緩解這場戰爭，也想阻止其他國家加入抗中經濟聯盟。中國未來可能會做出有限讓步，努力完成第一階段貿易協議，以平息美國憤怒。

美中新冷戰 軍事衝突風險增

紐約時報指出，官員與史學家多年來一直否定美中之間出現新冷戰，但如今兩國關係急遽下墜，已鋪墊出冷戰的基礎，當科技、領土、影響力發生衝突，將面臨小糾紛升級成軍事衝突的風險。華府權威智庫「布魯金斯研究所」中國戰略倡議主任杜如松認為，美中的力量差距正在拉近，但意識形態落差正在擴大，進入了用多年形塑的負面「意識形態螺旋」。

前美國駐俄羅斯大使、現任史丹福大學教授麥佛爾表示，中國最近的行動有過度擴張和過分的跡象，並將現在比喻成冷戰時期最令人緊張的時刻，讓他想到與美國爆發古巴危機的前蘇聯領導人赫魯雪夫。

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