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    被港國安法激到 西方團結抗中

    香港街頭矗立的國家安全法告示。（法新社）

    香港街頭矗立的國家安全法告示。（法新社）

    2020-07-16 05:30:00

    中國隱匿疫情在前 蠻橫摧毀港自治在後

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國媒體十五日指出，西方各國近年來對中國的不滿與日俱增，但當今年初武漢肺炎疫情爆發後，西方國家逐漸加大嗆中音量，行動上也更為張揚，而日前正式施行的港區國安法，更讓西方政府齊心抗中。

    美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）指出，從聯合美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭的「五眼聯盟」到有廿七個會員國的歐盟，西方各國在強硬回應中國落實港區國安法上明顯相互配合，譴責用詞與反制行動幾乎大同小異，如此公然地有志一同，實屬罕見。

    英國倫敦大學亞非學院的中國與國際政治助理教授小林由佳說，各國跨越聯合國機制與國界限制，打造出一條反中陣線，令人驚嘆且前所未見…許多國家過去的做法是配合中國，而今則不然；多國禁用中企華為的設備，就是一例…若各國真的相互配合抗中，勢將對中國構成嚴重挑戰。

    反中陣線 多國罕見聯手

    紐約時報指出，英國拒絕華為標誌著西方國家有新的意願對抗中國，而此決心又因香港國安法而更為堅定。華爾街日報則說，西方各國雖然也曾批評中國在南海耀武揚威、掠奪性貿易行為與侵害人權，但導致各國齊心抗中的港區國安法完全不同。前美國國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）說，不像新疆或南海，香港是西方世界非常熟悉的地方，而港人挺身捍衛民主的「小蝦米對抗大鯨魚」情節，更觸動全球各地所有人。

    美國智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任史密斯（Julie Smith）就說，西方願意撇開對中國的層層顧慮而採取聯合行動，香港是一大刺激因素。

    前美國國務院亞太副助卿福克斯（Michael Fuchs）則認為，西方各國之所以會因為港區國安法而聯手出擊，除了香港與西方世界有共同價值，也意味西方各國認為可憑藉香港的世界金融中心地位來影響中國，畢竟與中國搞外交並非易事，單打獨鬥很難影響中國。

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