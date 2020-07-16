川普簽署香港自治法 啟動制裁

美國總統川普簽署「香港自治法」，未來美國將據此制裁損害香港自治的中國官員與金融機構。圖為香港維多利亞港周邊高樓天際線。（彭博）

2020-07-16 05:30:00

取消優惠待遇 與中國城市一視同仁

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普十四日針對中國強行在香港實施「港區國安法」一連祭出兩道行動：簽署「香港自治法」，將依該法制裁違反中國在中英聯合聲明、香港基本法下對香港之承諾，破壞香港自治的中國官員，川普並簽署行政命令，宣布終結香港特殊待遇地位。中國十五日揚言報復，將制裁美國相關人員和實體。

香港無法再與自由市場競爭

川普在簽署這兩項法令後，在白宮記者會上說，「香港現在起將受到與中國同等的待遇，沒有特殊權利、沒有特殊經濟待遇，也禁止對其出口敏感科技」，並指香港隨著其自由和權利「被奪走」而消失，香港無法再與自由市場競爭，「很多人會開始離開香港」；香港自治法「賦予我的政府強而有力的新手段，讓參與消滅香港自由的個人和實體負起責任」。

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他還談到中國的武漢肺炎疫情責任、美國已經和即將對中國施加的關稅等，宣稱「過去沒有一個政府比現任政府還強硬對待中國」。被記者問到，是否打算近期內與中國國家主席習近平通話？川普說「我不打算跟他講話」。

制裁破壞自治中官員、企業

香港自治法五月首度提案，兩個月內迅速獲得參、眾兩院表決通過、總統簽署生效，該法授權制裁實施國安法侵犯香港自治的中共官員以及打壓香港抗爭運動示威者的香港警務單位人員，國務卿須在該法生效起九十天內，向國會提交報告列出上述相關人士，在這之後六十天內，財政部長須提交與這些官員往來的金融機構，總統最晚一年內對遭制裁個人實施凍結在美資產、拒絕簽證或入境等制裁，對金融機構制裁手段包括禁止美國銀行放款、提供信用額度，禁止美國公民大量投資或購買該機構股票、債券，禁止該機構管理階層或者擁有控股權益之股東入境等。

香港自治法共同提案人、民主黨籍聯邦參議員范荷倫（Chris Van Hollen）說，「今天美國向中國表明，他不能繼續攻擊香港的自由和人權而不承受嚴重後果」，「中國政府的侵犯行為該受此迅速反擊」。

美聯社指出，川普取消香港之特殊待遇的行政命令，範圍不超過之前美國政府已經宣布，並著手取消之特殊經貿待遇。香港股市早盤大漲逾四百點，收盤恆生指數僅小漲三點。

中國跳腳批美 嗆制裁反制

中國外交部十五日聲明，強烈譴責和反對美國粗暴干涉中國內政，「美方阻撓實施香港國安法的圖謀，永遠不可能得逞」，「中方將做出必要反應，對美方相關人員和實體實施制裁。」香港建制派新民黨主席葉劉淑儀指稱，美方制裁措施「包括可逮捕、居留、囚禁執行國安法的官員」，是蓄意恐嚇，做法離譜，「中央和特區政府會有反制措施」。

美國總統川普十四日簽署「香港自治法」、「香港正常化行政命令」後，在白宮召開記者會。（彭博）

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