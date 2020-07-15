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    順我者昌 逆中嫖娼！ 許章潤獲釋 「道德敗壞」被革職

    本月六日被捕的中國法學家許章潤，十二日獲釋返家後，十四日首度接受「香港電台」訪問，表示他已被北京清華大學法學院，以「道德敗壞」為由革除教職與開除公職。（取自網路）

    本月六日被捕的中國法學家許章潤，十二日獲釋返家後，十四日首度接受「香港電台」訪問，表示他已被北京清華大學法學院，以「道德敗壞」為由革除教職與開除公職。（取自網路）

    2020-07-15 05:30:00

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕本月六日被捕的中國法學家許章潤，十二日獲釋返家後，十四日首度接受「香港電台」訪問，表示他已被北京清華大學法學院，以「道德敗壞」為由革除教職與開除公職。許章潤說，他不會追究校方，將承受、領受一切懲罰，對未來也還沒有任何打算。

    許被拘捕前一週 已遭軟禁

    許章潤六日被以「嫖娼」罪名，於北京家中遭二十多名四川省成都市公安逮捕，有許章潤的友人指出，在被拘捕前一週，許章潤就已經遭到軟禁。美國與歐盟上週皆表示，拘捕讓許章潤的人權受到侵犯、出版自由受到影響。

    「法新社」指出，許章潤的其他朋友認為，公安的「嫖娼」指控既滑稽又可恥。許章潤的友人匿名告訴「英國廣播公司」（BBC）中文網，他懷疑許章潤六月底在美國出版的作品集《戊戌六章》，才是令他被捕的真實原因。許章潤原本計畫在香港出版《戊戌六章》，但遭多方阻撓，只好改於美國出版。

    「人權觀察」（Human Rights Watch）中國部研究員王亞秋表示，許章潤獲釋是好消息，但他一開始就不應該被拘捕，當局對許章潤的嫖娼指控簡直「可笑」，嫖娼是中國政府抹黑、噤聲異議者的慣用手段。

    曾於二○○五年獲評「全國十大傑出青年法學家」的許章潤，二○一八年七月發表「我們當下的恐懼與期待」，批評中共移除國家主席的任期限制，二○一九年三月遭任教的清華大學暫停一切學術工作與教職，當時百名清大校友連署要求校方讓許章潤復職。被暫停教職並沒有讓許章潤從此噤聲，他今年二月繼續發表文章，抨擊習近平對武漢肺炎疫情的處理不佳，中國當局推諉責任，呼籲制度改革，六月底又再度撰文批評中國政府在疫情、洪水雙重威脅之下，仍與民眾生計作對，強拆藝術區與舊住宅區。

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