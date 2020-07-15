壓制港民意 中聯辦誣民主派初選非法

香港民主派初選前夕，周庭、黃耀明、袁嘉蔚、何韻詩、岑敖暉（後排左至右），以及朱凱迪、黃之鋒、王宗堯（前排左至右）等人在街頭聯合拉票。（法新社）

2020-07-15 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港民主派為備戰九月立法會選舉舉行的初選，破天荒吸引逾六十一萬人投票，並選出前學運領袖黃之鋒等多位「抗爭派」代表出征，大大鼓舞香港「逆權」運動。然而，繼港府連日警告民主派初選可能違反「港區國安法」後，中國兩大涉港機構—北京駐港聯絡辦公室（中聯辦）、國務院港澳事務辦公室（港澳辦），也先後加入譴責行列。

控妄想上演港版顏色革命

中聯辦十三日深夜發表聲明，譴責民主派罔顧法律和港府警告，執意進行「非法初選」，並點名協調者之一的香港大學法律系副教授戴耀廷是「典型的涉嫌犯法」，還說他從二○一四年「佔領中環」、去年「反送中」運動，到發起九月立法會過半的「35+計畫」，目標是奪取香港管治權，「妄想上演港版『顏色革命』。」

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中聯辦還警告，民主派簽署「共同綱領」，有意透過參選控制立法會，進而否決政府財政預算案，嚴重挑釁現行選舉制度，已涉觸犯港區國安法「顛覆國家政權罪」，呼籲港府深入調查及懲處。

港澳辦再控初選滲透顛覆

港澳辦十四日也發表類似聲明，形容初選是「反送中」的延續。痛批「以戴耀廷為首的反中亂港份子」，透過公民投票「挾持民意」，並要求候選人簽署綱領，未來可在立法會否決政府預算，迫使特首接受「五大訴求」，將把香港變成「顏色革命」和滲透顛覆基地，港府應嚴懲不貸。

戴耀廷駁無法律效力≠犯法

戴耀廷則在「臉書」反駁，指港府、中聯辦和港澳辦刻意混淆初選無法律效力與違法，誤導港人，「按香港的法律原則，沒有法律效力不代表犯法。」他希望北京明白，六十一萬投票的港人，僅是以和平理性方式表達想法，若這被認定違法，將激起更大抗爭。

事實上，自民主派初選啟動以來，當局從未停止攻擊。先是港府政制及內地事務局局長曾國衛在選前威脅初選可能違反國安法，特首林鄭月娥又在電子計票結果公布當晚重申，若初選目的為對抗政府政策，則可能違反國安法。政制及內地事務局十四日加碼指控，初選涉嫌干預選舉、違反限聚令；選舉管理委員會也發表聲明，香港無初選機制，此舉可能觸犯選舉條例，最高可處七年徒刑及五十萬港幣罰款。

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