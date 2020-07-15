外交部重申南海主權 盼擱置爭議共同開發

中國在南海南沙群島有主權爭議的美濟礁興建人工設施。（法新社檔案照）

2020-07-15 05:30:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國十三日發布聲明，譴責中國在南海的海權聲索「完全不合法」，且以「強權即公理」的恐嚇手段，破壞東南亞國家主權。外交部昨對籲符國際法規範、不承認與國際法相悖之主張等聲明「表示歡迎」，同時重申我國對南海主權，及主張「擱置爭議、共同開發」處理南海爭端之立場。

外交部昨重申，南海諸島屬於中華民國領土，我國對南海諸島及其相關海域，享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑。外交部也再次引述蔡總統於二○一六年七月十九日提出的「四點原則」及「五項做法」，盼與國際社會共同處理南海議題。

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外交部表示，「四點原則」包括南海爭端應依據國際法及海洋法，包括「聯合國海洋法公約」，以和平方式解決；台灣應納入多邊爭端解決機制；相關國家有義務維護南海航行和飛越自由；中華民國主張應以「擱置爭議、共同開發」方式處理南海爭端，且願在平等協商基礎上，和相關國家共同促進南海區域之和平與穩定，共同保護及開發南海資源。

外交部強調，我國反對任何聲索國企圖使用恐嚇、脅迫或武力方式，解決南海爭議。至於相關國家聲明各國對南海主張，應符合國際法規範，包括「聯合國海洋法公約」，且不承認與國際法相悖之主張，外交部對此表示歡迎，也促請相關國家將台灣納入多邊爭端解決機制，共同維護區域和平與穩定。

此外，中國昨宣布將制裁軍售台灣的美國軍火商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）。外交部發言人歐江安昨對此表達強烈不滿，嚴正譴責中國蠻橫威嚇，並強調我國軍購及加強防衛是維護台海和平的必要舉動，中國無理批判無法掩飾其侵略霸權本質，更無法改變台灣拒絕「一國兩制」的決心。

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