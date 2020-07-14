民主派轟港府打壓 出庭前悼劉曉波

香港十三名民主派人士，十三日出庭應訊前，在西九龍法院外為逝世三週年的諾貝爾和平獎得主劉曉波默哀一分鐘。（法新社）

2020-07-14 05:30:00

13人遭控「煽惑參與未經批准集結」

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕「香港市民支援愛國民主運動聯合會」主席李卓人、「壹傳媒」創辦人黎智英等十三名香港民主派人士，十三日因被控六月四日在維多利亞公園噴水池外，煽惑他人參與未經批准的集結等罪名出庭應訊。眾人出庭前，在西九龍法院外，為逝世三週年的諾貝爾和平獎得主劉曉波默哀一分鐘。李卓人表示，政府雖能利用「公安條例」打壓集會與表達自由，但禁不了人心與燭光，即便「國安法」上路，他們未來還是會繼續集會。

庭上高喊「悼念六四無罪」

西九龍法院外，下午一點半開始就有民眾聚集，高舉「悼念六四無罪」等標語；十三名被起訴的民主派人士到場後，也在法院外拉起「悼念六四無罪，抗議政治打壓，反對政治檢控」布條。李卓人指出，六四晚會已連續舉辦三十年，卻在第三十一年遭禁，集會是香港「基本法」賦予人民的權利，政府應積極配合，這次受審的應是損害人民權利的警方。

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在庭上被問到是否明白控罪時，李卓人向主任裁判官羅德泉說，他完全明白這是政治檢控。香港葵青區議員梁錦威、荃灣區議員趙恩來、工黨主席郭永健、「民間人權陣線」副召集人陳皓桓、支聯會副主席鄒幸彤等人，則在庭上高呼「悼念六四無罪」。

羅德泉決定將案件延後至九月十五日再訊，控方要求所有被告繳交保釋金，並禁止黎智英、李卓人、陳皓桓等七人離港，必須定期至警署報到。對此，代表陳皓桓的黃宇逸大律師指出，基於無罪推定，被告應獲保釋外出。黃宇逸也代替陳皓桓表示，陳皓桓熱愛香港，就算被以「國安法」控罪，也不會離開香港。羅德泉最後以理由與證據不足為由，拒絕控方施加保釋條件的要求。

支聯會於十三日晚間八時，為劉曉波舉行「劉曉波逝世三週年悼念會—我們都是倖存者，在二○二○年的香港紀念劉曉波」線上悼念會。劉曉波生前好友成立的「曉波助瀾會」也在十三日發表聲明，指劉曉波一生的理想是讓中國人民能像香港人一樣，擁有免於恐懼、禁言的自由，但今日香港被摧殘至此，「雖痛隔天人，但曉波一定會與我們一樣，為此心痛不已」。

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