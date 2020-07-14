民主派轟港府打壓 出庭前悼劉曉波
13人遭控「煽惑參與未經批准集結」
〔編譯黃靖媗／綜合報導〕「香港市民支援愛國民主運動聯合會」主席李卓人、「壹傳媒」創辦人黎智英等十三名香港民主派人士，十三日因被控六月四日在維多利亞公園噴水池外，煽惑他人參與未經批准的集結等罪名出庭應訊。眾人出庭前，在西九龍法院外，為逝世三週年的諾貝爾和平獎得主劉曉波默哀一分鐘。李卓人表示，政府雖能利用「公安條例」打壓集會與表達自由，但禁不了人心與燭光，即便「國安法」上路，他們未來還是會繼續集會。
庭上高喊「悼念六四無罪」
西九龍法院外，下午一點半開始就有民眾聚集，高舉「悼念六四無罪」等標語；十三名被起訴的民主派人士到場後，也在法院外拉起「悼念六四無罪，抗議政治打壓，反對政治檢控」布條。李卓人指出，六四晚會已連續舉辦三十年，卻在第三十一年遭禁，集會是香港「基本法」賦予人民的權利，政府應積極配合，這次受審的應是損害人民權利的警方。
請繼續往下閱讀...
在庭上被問到是否明白控罪時，李卓人向主任裁判官羅德泉說，他完全明白這是政治檢控。香港葵青區議員梁錦威、荃灣區議員趙恩來、工黨主席郭永健、「民間人權陣線」副召集人陳皓桓、支聯會副主席鄒幸彤等人，則在庭上高呼「悼念六四無罪」。
羅德泉決定將案件延後至九月十五日再訊，控方要求所有被告繳交保釋金，並禁止黎智英、李卓人、陳皓桓等七人離港，必須定期至警署報到。對此，代表陳皓桓的黃宇逸大律師指出，基於無罪推定，被告應獲保釋外出。黃宇逸也代替陳皓桓表示，陳皓桓熱愛香港，就算被以「國安法」控罪，也不會離開香港。羅德泉最後以理由與證據不足為由，拒絕控方施加保釋條件的要求。
支聯會於十三日晚間八時，為劉曉波舉行「劉曉波逝世三週年悼念會—我們都是倖存者，在二○二○年的香港紀念劉曉波」線上悼念會。劉曉波生前好友成立的「曉波助瀾會」也在十三日發表聲明，指劉曉波一生的理想是讓中國人民能像香港人一樣，擁有免於恐懼、禁言的自由，但今日香港被摧殘至此，「雖痛隔天人，但曉波一定會與我們一樣，為此心痛不已」。