香港不安全 1/3美商想撤離

香港港島中西區高聳的辦公大樓，透過地面上的鐵絲圍籬望去，彷彿「港區國安法」生效後，香港淪入中國囚籠。（彭博檔案照）

2020-07-14 05:30:00

香港美國商會發布「港國安法」調查

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港美國商會（American Chamber of Commerce）十三日發布有關「港區國安法」調查，受訪會員中有五十一％表示，該法生效後，感覺在香港生活和工作較不安全；約三分之一表示，中長期會考慮將資產、資金或業務撤離香港。

美國商會自六日至九日進行前述調查，獲一八三名會員企業回覆，佔全體會員約十五％，逾半數會員的總部位於美國。根據這項調查，受訪會員中有七十六％「關切」香港國安法，近四十一％「極為關切」；六十五％的會員關切重點在於擔心該法涵蓋範圍及執法模稜兩可；六十％關切香港司法體系的獨立性；五十％擔心香港的全球金融中心地位和自治遭侵蝕。

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已有員工「用腳投票」離開香港

此外，受訪會員有四十二％對經商前景感到「悲觀」。彭博報導，受訪的會員企業多半附和外國政府與公民社會團體表達的關切。多數美商表示，對該法採取「靜觀其變」態度。受訪會員表示，恣意運用該法的可能性，正使許多人感到恐懼，香港司法也無力保護人民和法治。該公司指稱，部分員工已「用腳投票」，離開香港前往更安全的國家；其他許多員工也非常關切，正考慮採取其他選項。

另一方面，華爾街日報（ＷＳＪ）十二日報導，針對中國在香港強推國安法，美國正權衡制裁中國的選項，但由於針對香港金融體系的制裁手段恐損及美國、西方國家、香港本地企業與消費者，因此能夠採取的選項有限。據報導，美國官員九日在白宮針對制裁中國的計畫開會，但包括對中國官員祭出更針對性的制裁，以及對「香港製造」產品採取懲罰性貿易措施，都幾乎不會對中國將香港納入掌控產生任何影響。相關官員本週將再次開會，可能會宣布制裁等措施。

至於削弱港幣兌美元的聯繫匯率制度，華爾街日報引述美國官員說法報導，美方至少在最近已排除這項對策。

由於全球經濟遭到武漢肺炎疫情重創，多名美國財經官員也反對採取新的重大金融制裁措施。歐亞集團（Eurasia Group）中國與東北亞事務負責人赫爾森（Michael Hirson）認為，華府可能對涉及國安法的中國中階官員實施若干制裁。

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