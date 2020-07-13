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    首頁　>　國際

    美警告公民 在中恐遭濫捕

    （法新社檔案照）

    （法新社檔案照）

    2020-07-13 05:30:00

    〔編譯茅毅／綜合報導〕在香港國安法實施後，世界各國紛紛發佈旅遊警示，警告各國公民在中國或香港可能面臨「直言賈禍」的風險。美國國務院十一日便警告，在中國居住或前往中國旅遊的美國公民，恐在未能取得美國領事服務或被控罪名相關資訊的情況下，遭到拘留或關押，且因國家安全相關理由，面臨長時間偵訊及延長羈押。此外，美國公民也恐因傳送批評中國政府的私人電子訊息，遭中方拘留、關押或遣返。

    供港人永久居留權 澳洲︰非人人有獎

    該警示指稱，中國為了維持法律和秩序以外的目的而恣意執行當地法律，美國公民在中國活動要「提高警覺」。該警示除登載在國務院官網上的旅遊警示，也發送電子郵件給向國務院登錄自己正在中國境內的美國公民。彭博報導，國務院發布這項警示，乃美中關係惡化的最新跡象。

    此外，針對澳洲將接納香港居民永久居留的問題，澳洲代理移民部長塔奇十二日說，澳洲政府將提供約一萬名目前持香港護照居住在澳洲的港人，申請澳洲永久居留權的機會，但並非「人人有獎」，申請人仍須通過品格與國安等考核；澳洲無法保證這些港人一定可以取得永久居留權，若考核不及格，可能被遣返。

    塔奇強調，港人在澳洲的永久居留權並非自動取得，只要申請者涉及嚴重安全問題、在品格上有疑慮，就會被退件，但只要成為澳洲永久居民，接下來即可申請入籍。他重申，港人若能證明返港後將遭迫害，也可選擇申請現有的人道簽證，澳洲政府將會給予難民安置。據估計，澳洲現有一○五○○名香港留學生與一五○○名勞工，其中已有一三七人申請庇護。

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