中英對照讀新聞》Dancing robots replace fans at Japanese baseball game 日本棒球賽 跳舞機器人取代球迷

日本棒球隊「福岡軟銀鷹」7日在日本軟銀集團的類人機器人「胡椒」(Pepper)與美國波士頓動力公司的機器狗「Spot」助陣加油下,擊敗「東北樂天金鷲」。(路透檔案照)

2020-07-11 05:30:00

◎周虹汶

With their stadium devoid of fans due to coronavirus restrictions, Japanese baseball team Fukuoka SoftBank Hawks have come up with an imaginative replacement:dancing robots.

隨著體育場因冠狀病毒限制而少了球迷,日本棒球隊「福岡軟銀鷹」想出了一個富含想像力的替代方案:跳舞機器人。

請繼續往下閱讀...

Before their most recent Nippon Professional Baseball (NPB) game against Rakuten Eagles on Tuesday, over 20 robots danced to the team’s fight song on a podium in the otherwise empty stand.

在日職最近一場週二對戰「東北樂天金鷲」的賽事前,超過20個機器人在原本應是空蕩蕩的看台間之講台上,隨著自家隊伍的戰歌起舞。

Two different robots, including SoftBank’s humaniod robot ’Pepper’ and others on four legs like a dog, stamped and shimmied in a choreographed dance that is usually performed by the Hawks’ fans before games in the 40,000 capacity Fukuoka Dome.

2種不同的機器人,包括軟銀類人的機器人「胡椒」,還有另一些像狗有4隻腳的機器人,在一支精心編排的舞蹈中跺地擺動,那通常由軟銀鷹球迷於賽事開始前在可容納4萬人的福岡巨蛋中表演。

Some of the robots wore Hawks caps and waved flags supporting the team.

有些機器人戴著軟銀鷹鴨舌帽,並揮舞旗幟來支持自家隊伍。

Boosted by the supportive robots, the Hawks won 4-3 as they look to defend their 2019 NPB title. (Reuters)

在給予支持的機器人促捧下,軟銀鷹以4比3獲勝,期盼衛冕2019年日本棒球機構的冠軍。(路透)

新聞辭典

devoid:形容詞,指缺乏。例句:She seems to be devoid of empathy.(她似乎缺乏同理心。)

stamp:名詞,指郵票、戳記、痕跡、重踩;動詞,指蓋印、跺腳、表現出。例句:He tried to stamp his authority on every aspect of the department.(他似乎想在這部門各個層面都施展他的權威。)

shimmy:動詞,指擺動、異常震動、跳西迷舞(一種簡單的狐步舞)。例句:Dancers shimmied in the streets of New Orleans.(舞者在紐奧良街道上搖曳生姿。)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法