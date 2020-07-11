首爾市長自殺亡 兩天前被告性騷擾

首爾市長朴元淳八日在市政府舉行的記者會上發言。（歐新社）

2020-07-11 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓首爾市長朴元淳九日失蹤，警方十日凌晨在首爾市鐘路區北岳山上的「肅靖門」附近，尋獲其遺體，享壽六十四歲。據南韓媒體報導，他顯然死於自殺。其死訊震驚南韓政界和民眾，他在十日公布的遺書中寫道，「向所有人致歉」。其一名前秘書八日才對他提告性騷擾，九日他就打電話請病假，並取消所有排定的正式行程。

朴元淳當地時間九日上午十點四十四分離開官邸，戴黑帽、穿黑褲、穿深色夾克、背一個黑色背包。他女兒九日下午五點十七分向警方報案。警方鎖定其手機最後訊號位置進行搜索，背包和遺體一同被尋獲。遺書則在家中書桌上被發現，他寫道，「向曾伴我此生的所有人致謝。帶給家人的只有痛苦，我深感愧疚。請（將我）火葬後，（把骨灰）撒在雙親的墓地。」首爾市府表示，遺體目前暫放首爾大學醫院，葬禮在該院靈堂舉行，預定十三日出殯，舉行「首爾市葬」。

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女秘書：還有很多受害者

據報導，對朴元淳提告的女秘書已辭職，正接受精神科治療，自二○一七年起開始和他共事。她指稱，「還有很多受害者」。她並提交兩人透過即時通訊軟體Telegram的對話內容給警方，做為證據。惟由於被告已身亡，警方的調查已停止，並將該案移交檢方，檢方應會不起訴。近年來，#MeToo運動席捲南韓，已有多位知名人士因此道歉、辭職或面臨起訴。

曾是人權律師 有望問鼎總統

朴元淳曾任檢察官，辭職後擔任人權律師，並帶領公民運動。他在一九九○年代曾打贏南韓首例性騷擾案官司，為受害者贏得賠償。朴在二○一一年補選時坐上首都市長寶座，一四及一八年均連任成功，乃在任最久的首爾市長，被看好代表執政的共同民主黨，問鼎二二年總統大選，如今卻淪為第一位死於任內的首爾市長。

南韓中選會十日表示，包括四月時坦承性騷擾女公務員而請辭下台的釜山市長吳巨敦，及朴元淳在內的遺缺，將於明年四月七日舉行補選。

外界推測，執政黨較可能推派「中小創業企業部」部長朴映宣；最大在野黨「未來統合黨」較可能推派前首爾市長吳世勳，他二○一一年推動舉行「學生免費營養午餐公投」，卻因投票率過低而引咎辭職下台；朝野兩大黨以外，則以在野小黨「國民之黨」黨魁安哲秀是否又再出馬角逐，較受關注。

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生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

朴元淳女兒九日報案後約七小時，警消人員十日凌晨○點一分在首爾北岳山上的首爾古城門「肅靖門」附近，發現他的遺體。（路透）

在朴元淳家中發現的親筆遺書。（歐新社）

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