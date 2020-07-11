美再制裁新疆4官 中國報復

中國共產黨新疆維吾爾自治區委員會書記陳全國肖像。（路透檔案照）

2020-07-11 05:30:00

嗆對美相關機構、個人採對等措施

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國政府繼七日引二○一八年底生效的「西藏旅行對等法」對阻礙外人入藏的中國官員進行簽證制裁，九日再動用兩項國內法處理全球關注已久的新疆維吾爾自治區穆斯林人權遭打壓問題，首度點名當地四名中國共產黨官員及其直系家屬禁止入境，並凍結其在美資產互動。如同西藏問題，中國政府十日跟進報復，宣布對美相關機構、個人採取對等措施。

凍結新疆高官資產禁入境

美國眾議院年初已通過「二○一九年西藏政策與支持法案」，待參議院審議，但七日簽證制裁未指名道姓；「二○二○年維吾爾人權政策法案」後來居上，五月在兩院接連通過並於上月由總統川普簽署生效，九日則是美國首度就新疆議題針對明確官員祭出入境禁令並擴及直系親屬。

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美點名3高官 直系家屬也禁入境

國務卿龐皮歐點名在當地嚴重侵犯人權的三人，包括中共新疆維吾爾自治區委員會書記陳全國、新疆維吾爾自治區副主席兼公安廳長暨公安廳黨委書記王明山、中共新疆維吾爾自治區委員會政法委員會前書記朱海侖，依據為「二○二○財政年度國務院、外事行動及相關計畫撥款法」，其直系親屬一併禁止入境；接著將憑「移民和國籍法」，對涉嫌共謀的其他中共官員及其家屬實施簽證限制。

財政部則早一步用「全球馬格尼茨基人權問責法」 ，對上述三人及中共新疆維吾爾自治區公安廳前黨委書記霍留軍進行財務制裁，包括凍結在美國的資產、禁止美國人或美國境內人士與之進行財產往來，但未證實他們在美國持有資產與否。

龐皮歐指出，陳全國先前曾任中共西藏自治區委員會書記，為打壓藏區的監督者，中共官員目前用在新疆的許多恐怖手段都可追溯到那時；但美方對於中共以強迫勞動、任意大規模拘禁、強迫性人口控制、消滅文化與信仰等各層面手段侵犯新疆少數民族人權一事「不會袖手旁觀」，呼籲各國跟進，團結對抗中共獨裁政權。

牽涉財產 中共以後恐得三思而行

美國智庫「傳統基金會」的政策分析師埃諾思（Olivia Enos）說，美國鎖定陳全國，將在中國共產黨內掀起漣漪效應，其他中共黨人此後都會三思自己的行為，尤其美國財政部能管轄到所有以美元計價的貨幣交易，「因此這很重大」。

近月在多項議題與龐皮歐針鋒相對的中國外交部發言人趙立堅，十日譴責美方嚴重干涉中國內政的錯誤行徑，宣布中方決定對在涉疆問題上表現惡劣的有關美國機構和個人採取對等措施，呼籲美方立刻收回所有損害中方利益的錯誤言行，「如果美方執意妄為，中方必將堅決回擊。」

去年十月一日，維吾爾族示威者在土耳其伊斯坦堡的中國領事館前，踐踏中國共產黨新疆維吾爾自治區委員會書記陳全國肖像。（路透檔案照）

4新疆高官迫害人權被制裁

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