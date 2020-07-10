709事件5週年 換港版大抓捕？

「七○九事件」受害律師王全璋今年四月在山東濟南住家，透過視訊發表談話。（法新社檔案照）

2020-07-10 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國二○一五年大規模逮捕維權律師的「七○九事件」五週年，受害者家屬以「風雨同舟」為題發表感言，感謝國際媒體關注與報導，才能使這起事件不至於在中國政府和官媒扭曲、封鎖下而銷聲匿跡。全球廿四家律師事務所和人權組織在紀念此事件的同時，也憂心香港將上演翻版「七○九事件」。

美國國務卿龐皮歐聲明，「七○九事件」的目的是恫嚇一整個世代的律師和社會運動者，使他們不敢協助中共眼中的威脅人物，此事「讓世界看到，『依法管制』而非『法治』會是什麼模樣」。歐盟呼籲「立即、無條件釋放」七○九事件所有遭拘禁或迫害的律師和維權者，調查任意拘留與虐囚等情事。

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全球廿四個人權組織、律師事務所的網路紀念「七○九事件」五週年活動，將本屆「中國人權律師獎」授予上個月被北京當局以「煽動顛覆」罪名逮捕的中國法學學者許志永。時值香港實施國安法，香港「中國維權律師關注組」主席何俊仁在會中說，香港人權律師處境與中國越來越接近，「港版七○九可能也會在不久的將來出現」。

旅居美國的中國法學學者滕彪向「自由亞洲電台」（RFA）表示，七○九事件是習近平上台後打壓人權的指標事件，現在中共正利用香港國安法，將同樣的打壓模式推進到香港。中國人權律師唐吉田說，香港國安法「是中共對全世界宣戰」，國際社會「已經退無可退」，須給予迎頭痛擊、制裁中共。

幸有國際媒體 記錄事實

七○九事件受害律師王全璋、謝燕益、翟岩民、李和平四人的妻子發表感言，記述她們五年來為營救丈夫奔走，遭國家保安人員約談、跟蹤的經歷，感謝中國人權律師群在最危險時刻仍伸出援手，以及香港和國際媒體的報導，讓家屬抗爭經歷能呈現在世人眼前，他們「將一直走下去」。

今年四月才獲釋的王全璋九日透過網路發表自辯詞，指控天津法院審判此案過程中「極其嚴重違法行事」，這些經歷日後都會出書公諸於世；他寫道，「任何一位人權捍衛者，都會是中國政權最重要的敵人」，各界的任何聲援「都不多餘」。律師謝陽、余文生之妻許豔，以及江天勇之妻金變玲說，五年來，中國當局從未停止打壓與迫害，「七○九沒有結束」，只是換了方式，「現在已經完全脫離法制」。

全球數十家律師事務所、人權組織，透過網路紀念「七○九事件」五週年，呼籲國際社會關注香港實施國安法之後的人權及法治狀況。（取自中國維權律師關注組網頁）

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