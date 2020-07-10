澳洲暫停引渡香港 延簽3年

澳洲總理莫里森九日宣布暫停和香港的引渡協議，並延長港人居留期限至五年。（美聯社）

2020-07-10 05:30:00

港人澳簽由兩年延為5年

〔編譯茅毅／綜合報導〕澳洲總理莫里森九日以「港區國安法」的實施對香港情勢帶來「根本性變化」為由，宣布暫停和香港的引渡協議，並延長香港人持澳洲簽證居留澳洲的期限，從原先的兩年再延長為五年，到期時可以申請永久居留權。他說，澳洲政府與全球其他政府均一貫表達對國安法強加香港的關切。對此，中國外交部發言人趙立堅強烈譴責。他說，中方「不吃這一套」，一切後果由澳方承擔。

紐管控戰略物品出口到港

紐西蘭外長皮特斯亦表示，紐國正檢討紐、港關係，包括雙方有關引渡的安排、對出口戰略物品至香港的管控，以及對紐國國民發布旅遊警示。加拿大三日就開先例，暫停加、港引渡協議。

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澳洲外長潘恩透露，澳、紐、美國、英國和加拿大組成的情報聯盟「五眼聯盟」外長，八日舉行電話會議，討論了香港情勢。澳洲本週調整了對香港的旅遊警示，警告澳洲人恐因定義模糊的國安理由而冒遭拘留的更高風險。目前共有約十萬名澳洲人在香港居住和工作。

澳洲共有約一萬名持學生簽證或臨時工作簽證的港人，另有二千五百名港人有這類簽證但現在不在澳洲境內，並正處理一千五百名港人的申請案。莫里森說，即日起，不論前述港人已在澳洲待了多久時間，他們停留及工作的期限會額外增加五年，未來簽證申請人也將獲五年居留期限，期滿後都有機會申請永久居留。他提到，該延簽措施將計入澳洲現行對核發永久居留簽證的限額，港人亦可適用於澳洲的人道及難民簽證計畫。

至於是否會因此遭北京報復，莫里森強調，會依本國利益、法律與所做的報告做決定；同時並不認為短期內會有很多港人申請。

莫里森對在港企業招手

莫里森亦趁此機會，向目前將區域總部設在香港的國際金融服務、諮詢與媒體公司推銷，吸引它們遷往澳洲，替澳洲創造就業、帶來投資。他說，澳方會非常積極主動地尋求促成。依據澳洲「全球人才計畫」及商業簽證計畫，香港申請人將獲優先權。

英澳庇護港人方案差別

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