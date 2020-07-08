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    英執政黨議員 要求制裁林鄭等中港官員

    （法新社）

    （法新社）

    2020-07-08 05:30:00

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國和中國近來就「香港國安法」問題激烈交鋒！在中國駐英國大使劉曉明指責英國「嚴重干涉中國內政」，並以中國投資加以要脅後，英國外交大臣拉布隨即反駁，直言港版國安法的實施，牽涉中國是否能被信任。與此同時，英國執政黨保守黨多名議員，強烈呼籲英方制裁香港特首林鄭月娥等中港高官。

    英國政府在「港版國安法」實施後，宣布擴大接納約三百萬名持英國國民海外護照（BNO）的香港公民，允許他們有機會在英定居。然而，中國駐英大使劉曉明六日批評英方的做法「嚴重干涉中國內政、公然踐踏國際關係基本準則」，並揚言英方對港的不負責任言論，可能會損害未來的中國投資。英國外相拉布隨後駁斥此一說法，強調放寬BNO簽證權並非干涉中國內政，更直言該議題攸關信任，「我們和許多盟友及全世界許多國家，都想問是否能相信中國會遵守國際義務、履行國際責任？」

    與此同時，英國政府六日啟用《馬格尼茨基修正案》（Magnitsky Amendment），對四十九個違反人權的個人與機構實施制裁，是英國首次獨立進行制裁，而非跟隨聯合國或歐盟的集體行動。不過，首波名單多為俄羅斯、沙烏地阿拉伯和緬甸人士，並無中國個人或機構。

    拉布在國會下議院被問及為何沒有制裁剝奪香港自由的中港官員時，強調將基於證據仔細考慮，並已在研擬第二波名單。保守黨籍議員史密斯（Iain Duncan Smith）則要求拉布，對香港最高政治層級人物實施制裁，包括從（特首）林鄭月娥及其家人開始制裁。據報導，林鄭月娥的丈夫及兩名兒子都持有英國護照，林鄭則沒有。

    另一保守黨資深議員、下議院外交事務委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）則批評拉布完全無視中國侵犯新疆維吾爾族等人權，並聯同下議院國防委員會主席艾伍德（Tobias Ellwood），要求拉布提出新的對中政策。

    此外，港版國安法通過後，英國、加拿大率先更新對中國的旅遊建議，警告本國公民前往中港可能遭到「任意拘捕」；澳洲外交部也在七日發布旅遊警示，指中方可能會以外籍民眾「違反國安」為由予以拘捕，令已因武漢肺炎源頭調查問題交惡的澳中雙方，關係再次惡化。

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