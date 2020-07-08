中國社媒軟體危國安 美擬封殺

風靡全球的中國「抖音」海外版Tik Tok引發各國安全疑慮，正面臨印度、美國、澳洲官方抵制。（歐新社）

2020-07-08 05:30:00

龐皮歐轟中國 持續摧毀自由香港

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐六日強烈抨擊中國強行加諸香港的《港區國安法》上路一週以來的各種「歐威爾式」行徑，並透露美國政府「正考慮」禁用智慧型手機影音社群應用程式「抖音」國際版TikTok等中國出品的社群媒體程式。近期高度提防中國的澳洲國會議員，也可望跟進推動。

龐皮歐在聲明中嚴詞譴責針對香港民眾權利與自由的「最新侵犯」，同時批判中國對香港主權移交前曾承諾「五十年不變」的《中英聯合聲明》一再毀諾，點名「中國共產黨持續摧毀自由香港」。他指出，上月卅日公布的《港區國安法》墨水都還沒乾，中國政府就迫不及待籌備駐港國家安全公署，港府也配合在圖書館及校園裡對圖書與教材進行審查，凡批評中共者都得下架，還確立「光復香港，時代革命」為具有「港獨」等「顛覆國家政權」含意政治口號，這一切都使香港賴以蓬勃的自由思考與言論自由不復存在。

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國際版抖音 面臨澳洲國會議員抵制

龐皮歐當天在接受《福斯新聞》訪問時更直言，「我們非常認真看待」禁用中國社群媒體程式一事，「尤其是抖音」，同時暗示總統川普想法一致。印度和中國軍隊上月十五日在邊境地區爆發雙方四十五年來第一起死亡衝突，印方遂以國家安全和隱私疑慮為由，擴大對中國研發的五十九款應用程式發布禁令。龐皮歐本月一日還讚許印度政府禁中國程式以「促進印度完整與國家安全」的決定。

美國政府對抖音早有國安疑慮，除了美軍去年底開始提防，聯邦貿易委員會（FTC）去年初也以該程式未依法先徵求未滿十三歲用戶的雙親同意，即逕行蒐集當事人資料為由，開罰五七○萬美元（約一．七七億台幣），創下FTC民事處罰侵犯兒童隱私事件結案新高金額。

除了印度和美國，澳洲最近也因國安議題與中國劍拔弩張。在澳洲擁有一六○萬用戶且澳洲辦公室上月才開張的「抖音」，也正面臨當地國會議員抵制。澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）旗下「國際網路政策中心」（ICPI）去年十一月就曾點名，「抖音」接受官方支持並出賣用戶隱私，為中國政府在新疆打壓穆斯林人權的幫凶之一。

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