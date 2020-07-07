印度近2萬死 全球第三大重災區

（法新社）

2020-07-07 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕全球武漢肺炎疫情再次升溫，據美國約翰霍普金斯大學統計，至台灣時間六日晚間的全球確診病例數接近一千一百五十萬例，死亡人數逼近五十三‧五萬例。其中，印度確診病例叩關七十萬例、死亡人數近二萬例，已超越俄羅斯，淪為僅次美國和巴西的第三大重災區；澳洲則出現疫情反彈，人口最多的維多利亞州和新南威爾斯州宣布無限期關閉邊界，為百年來首見。

印度確診病例二日突破六十萬後，連續四日新增人數都在二萬以上，且每天創新高，至六日已突破六十九萬七千例，僅次美國二八八萬、巴西一六○萬。由於新德里、孟買等大城市的確診人數持續增加，二千五百萬人口的德里，甚至可能在月底前出現五十萬人染病，當局已擴大改建飯店、婚宴禮堂、精神療養中心、甚至火車車廂為臨時醫院，其中多數床位都是以紙板搭建，再塗上防水材料，以應付病床短缺的問題。

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據報導，印度中央政府先前為了提振經濟而鬆綁防疫限制，包括火車、航空的人流管制都放寬，加上民眾普遍缺乏防疫意識，導致原本病例很少的地方情況惡化。因此，部分地方政府開始自力救濟，泰姬瑪哈陵所在的北方邦阿格拉市（Agra），即決定違逆中央決策，暫緩觀光客前往。另外，馬哈拉什特邦、坦米爾那都邦、西孟加拉邦等，亦自行延長封鎖期至七月底。

與此同時，澳洲維多利亞州六日通報一二七起確診病例，為當地疫情爆發以來單日最高紀錄，還傳出一起死亡病例；令人憂心的是，該州近兩週的新增病例，佔當地一月迄今累計病例的九成多，包括墨爾本一個公共住宅區傳出集體感染，迫使當局宣布維州與雪梨所在的新南威爾斯州之間的邊界，自七日零時起緊急關閉，並派兵駐守，尚無解封時間表，盼藉此因應確診人數激增引發的恐慌。據報導，澳洲人口最多的兩大州上次封鎖邊界，是在一九一九年西班牙流感流行期間。

此外，美國疾病管制暨預防中心（CDC）五日通報五萬七六八三例新增確診，已是連四天確診達五萬人，且卅九州的確診人數都在攀升；其中，佛羅里達州本月前四天有三天破萬，堪比任一歐洲國家在疫情高峰時的單日新增病例數。此外，德州部分地區已出現病床不足現象，奧斯汀市民主黨籍市長阿德勒（Steve Adler）更警告，當地醫院兩週內可能達到飽和，加護病房甚至十天內就會沒有病床。

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