疑似武肺病毒樣本 7年前曾送武漢研究所

英國「週日泰晤士報」指出，二○一三年被送往武漢病毒研究所的冷凍病毒樣本，與新冠病毒相似度高達九十六．二％。（法新社檔案照）

2020-07-07 05:30:00

〔編譯黃靖媗、孫宇青／綜合報導〕英國「週日泰晤士報」（Sunday Times）披露，七年前被送往中國科學院武漢病毒研究所、來自中國雲南省廢棄銅礦坑的冷凍病毒樣本，與二○一九新冠病毒十分相似。雖然中國政府否認病毒來自實驗室，但二○一三年曾出現在雲南的神秘病毒，武漢肺炎疫情又恰巧在設有病毒研究所的武漢市爆發，重燃了病毒來自實驗室的假說，提高外界對中國

當局的質疑。

6工人雲南清蝙蝠糞便後感染

二○一二年八月，六名男性工人在雲南一處廢棄銅礦坑清理蝙蝠糞便後，感染嚴重肺炎，出現咳嗽、發燒、四肢痠痛、呼吸困難等類似武漢肺炎症狀。在其中兩人病逝後，剩下四人接受出血熱、登革熱、日本腦炎、流感與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）篩檢，所有結果皆陰性，但四人血液中帶有一種類似SARS、未知病毒抗體，武漢病毒研究所研究人員將這種病毒命名為「RaBtCov/4991」，武漢所也著手研究這種未知病毒，將許多蝙蝠糞便樣本送回武漢。不久後，又有一名患者病逝，但中媒對於此事著墨甚少。

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武漢病毒研究所研究員石正麗今年二月發表的論文指出，新冠病毒與二○一三年從雲南中華菊頭蝠上發現、命名為「RaTG13」的病毒，相似度高達九十六．二％。週日泰晤士報指出，「RaTG13」幾乎可以確定是當初廢棄礦坑中發現的「RaBtCov/4991」病毒。

曾與石正麗團隊合作逾十五年的英國動物疾病專家達斯札克（Peter Daszak）也證實，「RaTG13」與「RaBtCov/4991」是同一種病毒，病毒並非源於市場，而是來自中國南部的蝙蝠，之後透過被交易至武漢的南方動物，以武漢為中心散播開來。

對於病毒是從研究所洩漏的論點，澳洲病毒學家霍姆斯（Edward Holmes）估計，「RaTG13」必須花費至少五十年，才有可能提高四％的相似度，與新冠病毒完全吻合。倫敦大學衛生暨熱帶醫學院新興傳染病學教授希柏德（Martin Hibberd）則估算，「RaTG13」變成新冠病毒的時間，有可能少於二十年，但仍否定病毒經過人為加工，從實驗室流出的可能性。

美國羅格斯大學生物學家埃布萊特（Richard H. Ebright）認為，當病毒更換、適應新宿主時，進化速率也會更高；倘若「RaTG13」在去年十一月前就已進入人體，就有可能演化成新冠病毒。埃布萊特認為，不應排除更具爭議性的理論，「RaTG13」在實驗室中被人工改造的可能性確實存在。

印度近2萬死 全球第三大重災區

另一方面，全球武肺疫情再升溫，據美國約翰霍普金斯大學統計，至台灣時間六日晚間的全球確診病例數接近一千一百五十萬例，死亡人數逼近五十三‧五萬例。其中，印度確診病例叩關七十萬例、死亡人數近二萬例，已超越俄羅斯，成僅次美國和巴西的第三大重災區；澳洲則出現疫情反彈，人口最多的維多利亞州和新南威爾斯州無限期關閉邊界，為百年首見。

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