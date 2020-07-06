中國論文農場狂洗 121篇共用同一組圖

（翻攝自華爾街日報網站）

2020-07-06 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此武漢肺炎蔓延全球、科學家忙著分享或許能挽救生命的新發現，而加快論文發表的事實查核過程之際，華爾街日報五日獨家披露，刊載在六份國際同儕審查期刊的一百多篇來自中國學者的研究文章，明顯都使用同一組一模一樣的圖片（見圖，翻攝自華爾街日報網站），質疑有問題的科學研究可能也趁隙更為猖獗。

連圖說都一字不差

美國加州微生物學家與影像分析專家畢克（Elisabeth Bik）踢爆，來自約五十個中國城市的醫院與醫學大學研究人員所發表的一二一篇研究論文，全都至少使用一張完全一樣的圖片，顯示這些論文可能有許多出自同一家公司，或是所謂的「論文農場」（paper mill）。儘管這些論文是在四年期間由不同作者針對不同研究主題所發表，但其中許多論文都有一張一模一樣的細胞群體快照（有時會旋轉畫面或剪裁），就連圖說也一字不差。

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然而，這一百多篇明顯詐騙的論文，還是通過六份國際期刊的同儕審查，光是「歐洲醫藥科學評論」（European Review for Medical and Pharmacological Sciences）就刊登一一三篇。該刊表示，將與有問題論文的作者聯繫，要求提供數據資料原始出處。

至於其他也曾刊登有問題論文的學術期刊，分別是「癌症期刊」、「生物科學報告」、「生物醫學與藥物治療」、「巴爾幹腫瘤學會刊物」，以及「腫瘤學快報」等。

根據Google學術搜尋，這上百篇有問題的論文中，有一篇從二○一七年起，被引用超過五十次，另有三篇被引用超過二十次，顯示這些中國論文可能對其他研究所造成的影響。曾擔任美國史丹佛大學醫學院研究員的畢克說，論文農場生產的論文，正在污染科學界的工作，而她擔心這一切恐怕只是冰山一角，但也不排除有些論文是遭「論文農場」剽竊。

中國武肺論文屢遭質疑

中國醫師和研究人員往往在壓力下生產同儕審查作品，以換取升等或金錢報酬。今年二月，包括畢克在內的研究社群指出，有超過四百篇內含疑似雷同圖片的論文，與中國科學家有關。

六月初，權威醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）在眾多學者質疑實驗數據前後不一致的情況下，撤回一篇論文，該文指稱羥氯奎寧（Hydroxychloroquine）對於治療武漢肺炎患者將有負面影響，因而成為全球暫停研究羥氯奎寧應用於治療武漢肺炎臨床實驗的依據之一。

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