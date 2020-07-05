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川普總統山放煙火 支持者多沒戴口罩

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞三日出席在南達科他州知名地標「總統山」山腳下舉行的美國國慶活動。（美聯社）

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞三日出席在南達科他州知名地標「總統山」山腳下舉行的美國國慶活動。（美聯社）

2020-07-05 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕七月四日是美國國慶，總統川普三日出席在知名地標「總統山」舉行的國慶與煙火大會，並對近來美國的種族正義抗爭開嗆，稱其訴求已淪為「暴力混亂」，以及移除具有種族爭議的名人雕像是「殘忍無情的運動」，隻字不提美國看似正在回溫的武漢肺炎疫情。

川普是在美國獨立日前夕於刻有華盛頓、傑佛遜、老羅斯福與林肯等美國四大總統頭像的拉什莫爾山下的典禮上，發表上述談話；現場擠滿數千名民眾，其中不少人呼喊挺川口號「再來四年」，但鮮少有人戴口罩，更沒保持社交距離。

川普呼籲民眾捍衛美國的誠信，指控要求種族正義的抗議人士是在大搞抹去美國的歷史、詆毀美國的英雄與對美國下一代進行思想灌輸，「殘忍無情的運動」，是「左翼文化革命」，城市與街頭可見的「暴力混亂」，是多年來透過教育、新聞媒體與文化機構的極端思想與偏見所導致的可預見結果。

非裔男子佛洛伊德五月底遭警察壓頸致死後，全美各地爆發反對警察與要求種族平等的抗議，近來抗議焦點轉為拆除支持黑奴制度或曾蓄養黑奴的歷史人物塑像。曾因怒嗆抗議人士而挨批的川普說，他保證總統山絕對不會被損毀（四總統中的華盛頓與傑佛遜曾蓄奴），他也絕對不會廢除警察或擁槍權，並且宣布他將簽署行政命令以成立一個紀念美國歷史偉人、新的戶外公園，命名為「美國英雄國家花園」。目前並不清楚該紀念公園將坐落何處。

美40州病例都攀升

截至台灣時間四日深夜，美國確診病例累計超過二八○萬例，近十三萬人死亡。美國九天內已有七天創下單日新增病例紀錄，由於近四十州都回報病例攀升，多地的國慶慶祝活動不是取消，就是縮減規模。

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