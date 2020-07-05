最早通報非中國 世衛打臉譚德塞

世界衛生組織新公布的武漢肺炎事件時序中，表明最早通報疫情的一方並非中國政府，直接打臉中國與世衛秘書長譚德塞。（路透）

2020-07-05 05:30:00

世衛更新官網疫情時序

〔編譯孫宇青／綜合報導〕武漢肺炎從中國向全球蔓延以來，美國等各國紛紛指責中國未及時通報，但北京當局和世界衛生組織（WHO）均予以否認。然而，世衛六月卅日低調地更新官方網站上有關疫情大流行的時序，指世衛最早是從網路上得知疫情消息，此一說法不僅與世衛秘書長譚德塞的說法大相逕庭，更直接打臉不斷堅稱已確實向世衛通報疫情的北京。

世衛駐中代表處發現通報

在最新疫情時序說明中，世衛指稱去年十二月卅一日首次得知武漢肺炎消息，是因為世衛駐中國代表處從武漢市衛生健康委員會網站上看到一則關於武漢「病毒性肺炎」病例的媒體聲明後，自行向世衛西太平洋區域辦事處的國際衛生條例協調中心通報，並提供翻譯文本；同日，世衛的開源流行病情報系統（EIOS）也透過國際傳染病學會的全球電子新興傳染病疫情通報系統Pro-MED，偵測到中國疫情的相關報導。

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中文官網仍保留舊時序

隨後，世衛分別在今年一月一日、二日，兩度要求北京提供病例資訊，但三日才收到回應。令人質疑的是，世衛四月九日首次公布疫情時序時，指稱武漢衛健委去年十二月卅一日即通報數起病例，但並未說明由誰通報。譚德塞四月廿日更公開掛保證，指首批通報病例來自中國，但也沒說明是由中國當局通報或從其他來源得知。此外，世衛中文官網目前仍保留疫情舊時序，並未更新。

美國之音指出，世衛的翻轉性說法證實由美國國會眾議院外交委員會首席共和黨議員麥考爾六月中公布的調查報告，指北京並未在第一時間正式向世衛通報疫情，已違世衛在嚴重急性呼吸道症候群（SARS）後所修訂的「國際衛生條例」。根據該條例，締約國必須在評估公共衛生訊息的廿四小時內向世衛通報。此外，中國外交部發言人趙立堅近日被問及美國調查報告時，也避談中國通報世衛的部分，甚至未再堅稱北京早在去年十二月卅一日即主動通報世衛。

全球病例近三成基因突變

另一方面，世衛首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）透露，世衛蒐集的約六萬組武漢肺炎病毒樣本中，近三成基因體定序數據顯現突變徵兆，所幸並不代表會加重病情。美國斯克里普斯研究所科學家日前也發現，截至四月以前，世界各地提交的病例中，病毒出現名為D614G的突變者約佔六成五，且大幅增加病毒感染細胞的能力，或可解釋為何北義大利、紐約等地疫情爆發規模較中國初期大。

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