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港人大悲「無言」

香港一處法院外，聲援被捕人士的示威者改舉起白紙，藉此傳達不滿。（路透）

香港一處法院外，聲援被捕人士的示威者改舉起白紙，藉此傳達不滿。（路透）

2020-07-04 05:30:00

港區國安法正式生效後，港人被迫改變原先的抗議方式，除了社區報「馬聞」宣布銷毀最新一期有關「反送中」運動的主題特刊外，過去常被用來表達「光復香港，時代革命」等心聲的「連儂牆」，如今有許多只剩下未書寫文字的空白便條，藉此表達港人的「難言之隱」。3日在香港一處法院外，許多前來聲援被捕人士的示威者，也不再高舉可能被港府認定違法的字句，而是改舉起白紙，藉此傳達不滿（法新社、路透）。

港人表達「光復香港，時代革命」等心聲的「連儂牆」，如今有許多只剩下未書寫文字的空白便條。（法新社）

港人表達「光復香港，時代革命」等心聲的「連儂牆」，如今有許多只剩下未書寫文字的空白便條。（法新社）

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