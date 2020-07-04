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在港跨國企業忐忑 臉書推特恐淪應聲蟲

一名男子三日走過塗寫中國國歌義勇軍進行曲歌詞「起來！不願做奴隸的人們」的牆壁，港人藉此呼籲更多人起身反抗北京政府。（法新社）

一名男子三日走過塗寫中國國歌義勇軍進行曲歌詞「起來！不願做奴隸的人們」的牆壁，港人藉此呼籲更多人起身反抗北京政府。（法新社）

2020-07-04 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕「港區國安法」正式公布上路後，根據美國華爾街日報、日本經濟新聞等國際媒體報導，此法法條措辭的空泛性，恐使過去做為西方資金技術和中國企業之間橋樑的香港地位不保，更讓置身當地的企業紛紛自危，擔心日後任何牽涉中國的商業糾紛或調查分析皆被解讀成觸犯「國家安全」，既然公司選擇保守先觀望，專業人才乾脆走為上策。

港市場環境急速惡化

華爾街日報二日指出，中國外交部駐港高層官員上月曾安撫國際商業團體和外交官，告知「不必驚慌」，聲稱立法不會損害香港自由市場的精神。但法條正式公布後，英國倫敦政治經濟學院國際關係學教授胡克禮（Christopher Hughes）指出，「從某種程度上說，企業是在等待，想看看到底會有多糟，結果真的很糟」。

法界人士表示，港區國安法的措辭廣泛性尤其令人憂心，企業日後與中國公司若發生商業糾紛，恐演變解讀為違反該法，致使高層面臨起訴風險。賦予有關當局攔截電子通信和搜查權力，也讓在香港營運的外國媒體飽受監督，且對國有企業進行市場調查或財務分析恐都算「洩漏國家機密」。英國留給香港的獨立司法體系恐遭中國法院取代，則是最嚴重的一點；中國國家安全部門日後有各種機會干預香港案件並移到中國審訊，依法終身監禁異議份子易如反掌。

香港南華早報報導，港區國安法將迫使香港的網路服務商沒有選擇，必須配合警方辦案。至於如推特、臉書等總部不在香港的網路公司，未來如何回應值得觀察，但恐也會被迫低頭。

專家認為，隨著時間推移，香港的商業環境可能會變得更像中國。跨國公司部分外國主管也私下承認，他們「兩面下注」，待孩子學業在明年告一段落，再擇期離開香港。但許多外商「懷疑留在香港是否還有意義」，部分正把業務移往新加坡等地。

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