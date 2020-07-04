美駐港領事批惡法 不會疏遠泛民派

美國駐港澳總領事史墨客受訪時表示，不會因為已施行的港區國安法將勾結外國或者境外勢力列為犯罪行為，就不與香港民主派政治人物接觸。（取自網路）

2020-07-04 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港南華早報三日報導，儘管「港區國安法」將勾結外國或境外勢力列為犯罪行為，但美國駐港澳總領事史墨客（Hanscom Smith）說，該館仍將繼續與香港當地反對派政治人物交流。此外，史墨客也對港區國安法極度延伸治外法權表示關切，直呼港區國安法是「惡法」（bad law）。

史墨客二日受訪時表示，港區國安法將治外法權延伸至非香港永久居民及香港以外地區，「這太可怕…這是從基本上侵蝕香港高度自治的『惡法』」。史墨客明確否認會因為港區國安法已施行而改變與香港反對派政治人物的交流或一般運作。外交官與各界人士交往理所當然，稱中國把公開與他人進行思想交流視為勾結很荒謬，只暴露出北京當局的不安全感。

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針對中方指控美國干預香港事務，史墨客反指中方是要找代罪羔羊好轉移外界對真正罪魁禍首的注意力。當被問到倘若港人被勸阻勿與美國駐港總領事館交流，史墨客說，這種恐懼與自我審查氣氛是港區國安法所帶來的悲劇之一。

在此同時，因應港區國安法而於上月三十日解散的香港民主派政黨「香港眾志」高層，已陸續離港或轉趨低調。根據港媒的報導，眾志創黨主席、前立法會議員羅冠聰，以及前眾志副主席鄭家朗，已於上月二十七日離港赴英國；至於已放話不會離開香港的前眾志秘書長黃之鋒，已神隱數日，直到二日下午才公開露面，且據信已於上月二十八日凌晨與雙親搬離港島南區海怡半島的住家。

羅冠聰、鄭家朗離港

羅冠聰在英國受訪時呼籲全球挺身對抗中國國家主席習近平，以及籲請各國將人權置於經濟利益之上。而曾在中國遭拘留與被迫認罪、現已獲得英國庇護的前英國駐香港總領事館雇員鄭文傑，則透露香港民運人士考慮成立一個維繫香港民主星火的非官方「流亡議會」。

前香港眾志創黨主席羅冠聰已於港區國安法生效前，在六月二十七日搭機離港前往英國。（美聯社檔案照）

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