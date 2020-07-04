重機插旗遭攔 港青被控國安法2罪

香港24歲男子唐英傑1日下午3時許騎著插有「光復香港，時代革命」旗幟的機車上街，遭警方攔截制伏，被控涉嫌瘋狂駕駛及違犯「港區國安法」。（取自網路）

2020-07-04 05:30:00

媒體稱遭警強勢攔阻

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國制定的「港區國安法」六月卅日通過並於深夜火速生效後，香港警務處立刻公開宣示「將會果斷執法」，隔天旋即引此逮捕逾三七○人，當天騎機車插著「光復香港，時代革命」旗幟上街的廿四歲男子唐英傑在三日成為觸法需出庭應訊首例，被控涉嫌「煽動他人分裂國家罪」與「恐怖活動罪」。

根據香港蘋果日報一日報導，唐英傑下午三時四十九分插旗騎乘橙色機車，「駛至柯布連道交界時，突然遭防暴警阻止前進，並將鐵騎士從車上拉落地制服」，影片可見「數名防暴警將男子壓在地上，十分粗暴，其後又拉扯其身上裝備，將他拖行至另一位置」，此時「四方八面都架起封鎖線，拒絕讓現場市民及記者靠近」。警方「拉他埋牆角，不知是不是想打他」，隨後取走他的「光時」旗。

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港警堅稱被衝撞 3人傷

但港警一日晚間透過臉書譴責蘋果日報「公然倒果為因，淡化暴徒駕駛電單車撞向警員事件」，指「暴徒」罔顧停車指示，毫無減速，公然撞向數名警務人員，嚴重危害在場人士的生命安全，共造成三名警務人員受傷，最後因「涉嫌瘋狂駕駛及違犯《港區國安法》被捕」。

上述兩罪最重可判無期徒刑，由於全身是傷的唐男三日仍在醫院治療，全案延至六日或他出院後再訊。他的友人告訴香港明報，唐男「平時最多到前線做急救，（抗爭運動中）為人低調」，不是激進爭取民主的「勇武」或「死士」，更非預謀傷害員警，當天插旗赴約「只是想表達他的意願，不是港獨旗，當時大家也不知道這八字會違反港區國安法」，「只好交給律師處理」。

香港24歲男子唐英傑1日下午3時許騎著插有「光復香港，時代革命」旗幟的機車上街，遭警方攔截制伏。（取自網路）

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